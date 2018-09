Estimulación cognitiva precoz, control vascular y dieta mediterránea, 'armas' contra el Alzheimer

El responsable del Servicio de Neurología del Hospital Universitario, Rafael Merino, ha aprovechado la conmemoración, este viernes, del Día Mundial del Alzheimer, para destacar los ensayos clínicos internacionales en los que ha participado el clínico de Loma Colmenar con "resultados prometedores" sobre el tratamiento curativo e una enfermedad de etiología desconocida que se considera que tiene "una causa multifactorial donde la edad es el principal factor de riesgo no modificable".

La hipótesis actual mas aceptada, de manera muy simplificada, según el INGESA, "sería el desequilibrio entre la producción y la eliminación de una proteína, la beta amiloide, que se acumularía en determinadas zonas del cerebro y produciría la muerte neuronal". En los últimos años se ha relacionado a los factores de riesgo vascular con un incremento del riesgo de desarrollar Alzheimer. Los casos de origen genético son causa tan sólo de 1-3% del total de los pacientes con esta enfermedad.

Según Merino, “el incremento en la esperanza de vida de nuestra sociedad lleva consigo un aumento en la prevalencia de la enfermedad, siendo de un 8% en mayores de 65 años y hasta un 30% en mayores de 85 años. La Enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, es decir, aquella que comienza antes de los 60 años de edad, es poco frecuente y constituye un 2-3% del total de los casos, la mayoría de ellos casos familiares”.

Respecto a las claves para prevenirlo destaca “una estimulación cognitiva precoz y el control de los factores de riesgo vascular como la hipertensión arterial o la diabetes, junto a una dieta equilibrada -dieta Mediterránea-. Estas son las mejores “armas” para prevenir la enfermedad”

Por otra parte, sobre las terapias farmacológicas o no Merino dice que “disponemos de varios fármacos que actúan sobre algunos neurotransmisores cerebrales, como la acetilcolina y el glutamato, que tienen un beneficio modesto, tanto a nivel cognitivo como sobre las actividades de la vida diaria. Sin embargo, son múltiples los tratamientos no farmacológicos -logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional o estimulación cognitiva- que han demostrado su eficacia, sobre todo, en fases iniciales de la enfermedad”.

En Ceuta no existen estudios epidemiológicos que muestren con exactitud las cifras de prevalencia del Alzheimer pero según Merino “debemos tener en cuenta que un porcentaje significativo de pacientes no están diagnosticados, bien porque no acuden a su médico e incluso porque se asume que a determinadas edades el deterioro cognitivo es algo normal. Afortunadamente, esto es cada vez menos frecuente y los familiares suelen acudir en fases más precoces de la enfermedad. Si nos basamos en el número de pacientes que atendemos en la Consulta de Neurología del Hospital Universitario de Ceuta, podemos concluir que estamos dentro de la media nacional”

En los últimos años ha habido "muchos" ensayos clínicos en demencias y concretamente en pacientes con Alzheimer. El Servicio de Neurología del Hospital ceutí ha participado en tres internacionales junto a centros de prestigio nacional e internacional como el Hospital Universitario La Paz o el Clinico de San Carlos de Madrid. "Desgraciadamente todavía estamos lejos de tener un tratamiento curativo de la enfermedad a corto plazo, si bien, son muchos los estudios que se encuentran en marcha en la actualidad con resultados prometedores”, ha apuntado.