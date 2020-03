Familiares de presos en cárceles marroquíes piden el indulto de delitos menores ante la pandemia

Las familiares de presos españoles en cárceles marroquíes miran con miedo el avance de la pandemia de coronavirus COVID-19 en Marruecos y ruegan a las autoridades marroquíes que revisen condenas de presos de España por delitos menores. “Sería terrible que nos mandaran a uno de los nuestros en una caja por el coronavirus”.

En conversación telefónica con Ceuta al Día, una familiar afectada —que prefiere no dar su nombre para no comprometer al preso— explica la situación de desamparo e indefensión en la que se encuentran, hacinados en centros penitenciarios en muy mal estado, sin apenas higiene ni medidas sanitarias. En la prisión de Tetuán, de momento, no se han registrado casos, pero sí en la de Tánger, explica, “hay un español afectado”. Y si llega el virus saben que puede ser un desastre.

“Querriamos hacer un llamamiento a Su Majestad el Rey de Marruecos por si pudiera revisar sus casos en estos momentos tan duros, que comprenda que muchos son españoles que no les han cogido con droga, hay presos que les han cogido en alta mar con el motor estropeado o que han cruzado a aguas marroquíes, que son cosas insignificantes para tenerles en estas cárceles en estos momentos. Sería muy duro que nos mandara a alguno de los nuestros en una caja. Por eso le pedimos si pudiera revisar esos casos, o como ya ha hecho antes, hacer un indulto a esos españoles que en verdad no ha sido por asesinato ni droga”.“Para luchar contra el coronavirus lo que s necesita es higiene, dime tú en una cárcel de Marruecos la higiene que hay”, lamenta. “Que tenga un poquito de piedad con ellos”, ruegan.

Marruecos se ha sumado desde el viernes, 20 de marzo, a las 18.00 horas a la lista de países que ha declarado el estado de emergencia sanitaria, aplicando restricciones de movilidad, vigentes Según informa Medias24, en un comunicado oficial, Marruecos señaló que el estado de emergencia sanitaria "no significa el cese de la actividad económica, sino la adopción de medidas excepcionales que impongan la limitación de la circulación de los ciudadanos".

En términos similares los aplicados en España, se podrá salir de casa para acudir al puesto de trabajo a comercios relacionados con la vida cotidiana del ciudadano, farmacias, bancos, gasolineras, clínicas, consultorios médicos o sucursales de empresas telecomunicaciones). Como en España, solo se autorizarán las salidas de aquellos que necesiten trasladarse por cuestiones laborales, que requerirán de un certificiado debidamente firmado y sellado por la empresa. El incumplimiento de estas normas conlleva sanciones.