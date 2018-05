Gallardo pone 6.000 euros de su bolsillo para pagar el transporte aéreo a los enfermos de cáncer

El empresario Alberto Gallardo ha anunciado este lunes que pondrá 6.000 euros de su patrimonio personal a disposición de los enfermos de cáncer de Ceuta que, como su esposa, deben trasladarse a recibir tratamiento radioterápico al otro lado del Estrecho, para cubrir los gastos de transporte en helicóptero y evitarles las "penalidades" que él mismo sufrió con su pareja en la primera consulta, a la que acudieron en barco en pleno temporal.

En rueda de prensa, Gallardo ha reconocido no haberle prestado al tema la atención que merece hasta que su esposa fue diagnosticada de cáncer. Tras superar las primeras fases del tratamiento en la ciudad, para cuyos profesionales sanitarios solo ha tenido elogios, llegó el momento de la radioterapia y del suplicio de viajar a Algeciras.

"Yo afortunadamente tengo medios económicos y puedo pagar el helicóptero sin tener que estar pegando en la puerta del INGESA pero el día de la primera consulta amaneció estupendo, como hoy, y no nos esperábamos el temporal que padecimos, tras el que mi señora no podía con su cuerpo de regreso, con lo que decidimos que no repetiríamos más", ha explicado en base a su propia experiencia Gallardo, a quien en la Administración no le han dejado claro siquiera si ya está en vigor o no la normativa que garantiza la cobertura del transporte tanto en barco como en helicóptero que supuestamente entró en vigor a principios de año.

Tal y como ha detallado, en dependencias del INGESA le aseguraron que no, que solo se pagan los viajes en barco, pero Pérez Padilla le ha asegurado que sí. Mientras, el director general, Díaz-Melguizo, ha apelado a razones "burocráticas" para justificar que todavía no se haya implementado la medida a la espera de un convenio con 'Hélity'.

Mientras llega, si es que llega, Gallardo va a poner a disposición de la Fundación que lleva el nombre de su padre 6.000 euros para pagar, desde julio (se va a dar un mes de plazo para gestionar las ayudas en un teléfono y horario todavía no comunicado) todos los viajes en helicóptero que se pueda a los enfermos oncológicos. Para que el dinero dé de sí al máximo (hasta "cuatro meses", calcula factible) espera que 'Hélity' ofrezca un precio ventajoso y ha instado a otros empresarios locales con posibles se sumen a su iniciativa.

El empresario ha deseado que las Administraciones avancen en la propuesta de poner en marcha una rotación reservada exclusivamente para este servicio con salida a las 10.00 y regreso a mediodía, que sería "ideal" para el colectivo de pacientes caballas, cerca de un centenar al año. "Creo que están por la labor y aunque la burocracia es sí lo que deberían hacer es unir fuerzas y arreglarlo como puedan", ha reclamado sin querer emitir una "opinión personal" sobre el estado de la Sanidad pública en Ceuta que refleja la necesidad de iniciativas como la suya.

"Con este dinero no vamos a hacer como la Administración, sistema en el que el paciente debe adelantar dinero, sino que un acuerdo con 'Hélity', con una agencia de viajes o como sea, permita no obligarles a sacar ni un euro de su bolsillo", ha precisado Gallardo, que "si gobernase haría las cosas de otra manera". Por ejemplo, el empresario considera que es el INGESA el que debería instalar un aparato de radioterapia como servicio público y no esperar a que una empresa privada construya una clínica junto al Hospital.