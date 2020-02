GenesisCare "no da señales de vida" a un mes del límite para iniciar la obra de la clínica de radioterapia

Nubes negras sobre el proyecto para contar con una clínica de radioterapia en la ciudad por la vía de la colaboración público-privada. La Ciudad adjudicó en verano de 2017 un solar en Loma Colmenar a precio fuera de mercado (600 euros al mes) durante 50 años para facilitar su implantación y la empresa beneficiaria, comprada por la multinacional GenesisCare poco después, tendría que haber pedido licencias de obra y apertura antes de que terminase ese año.

No lo hizo, y de hecho su concesión se demoró hasta septiembre del ejercicio pasado. Entonces se estipuló un plazo de seis meses para iniciar la obra , con una inversión de 5 millones, pero a apenas 30 días de que expire el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, ha confirmado este martes que, como a los medios de comunicación, la compañía tampoco le da a él "señales de vida".

"La Ciudad dio un paso importante con el terreno y el tema quedó en manos de GenesisCare, que es la que debe construir... Que yo sepa a mí no me han dado señales de vida en las dos llamadas que he realizado", ha resumido el titular de Sanidad.

Fuentes del Ejecutivo local han explicado que la empresa podría, si lo fundamenta adecuadamente, solicitar una pórroga de otros seis meses para iniciar el proyecto, concebido como un centro “moderno” que esté dotado de un acelerador lineal de última generación “en cumplimiento de todos los estándares de calidad y seguridad”. Su objetivo es poder ofrecer en Ceuta tratamientos “para todas las patologías susceptibles de ser abordadas con oncología radioterápica y en las mismas condiciones de seguridad y garantía que GenesisCare ya ofrece en el resto de su red de centros”.