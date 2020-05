El Gobierno de la Ciudad anuncia el cierre en próximos días del polideportivo de la Libertad

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha intervenido este domingo en la videoconferencia semanal, la undécima desde que se decretara el estado de alarma, convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que también han participado el resto de dirigentes autonómicos.

Vivas ha aprovechado su turno de palabra para reclamar, una vez más, que la Administración General del Estado se haga cargo, de manera inmediata, del problema de los ciudadanos marroquíes que no han podido ser repatriados, bien porque no han querido, o por no haber estado incluidos en los listados autorizados por las autoridades marroquíes. En ese sentido, el presidente ha recordado que estas personas llevan más de dos meses alojadas en el polideportivo de La Libertad en unas condiciones de manifiesta precariedad.

A este respecto, el Gobierno de la Ciudad ha decidido cerrar en los próximos días el mencionado polideportivo como alojamiento de extranjeros, habida cuenta de que no existe justificación sanitaria ni obligación legal para mantenerlo al servicio de esta finalidad, lo que se ha comunicado de inmediato a la Delegación del Gobierno.

En la reunión telemática de este domingo, el presidente también ha solicitado que se abonen y reconozcan las ayudas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para atender necesidades y servicios esenciales, como es el caso de la producción de agua, y que se haga mediante Real Decreto. Una cuestión legal y en la que ya existen precedentes.

Además, Vivas ha reivindicado que, en relación con el fondo extraordinario de los 16.000 millones para mejorar la situación financiera de las haciendas autonómicas, Ceuta no se vea excluida de este, en ninguno de los capítulos del mismo y, en particular, en lo que hace referencia a los gastos de índole social y a la pérdida de ingresos propios.

La última de las peticiones expuestas este domingo por el jefe del Gobierno local ha sido la necesidad de que el Estado se implique más en la grave problemática de los menores extranjeros no acompañados. Una circunstancia que desborda ampliamente las capacidades de la ciudad autónoma, que lastra de manera notable la hacienda autonómica y que hace causa en el singular hecho fronterizo de Ceuta.