Guerrero advierte que las mascarillas "no sirven para nada" salvo cerca de un enfermo

El consejero de Sanidad subraya que "por hábito, para andar por la calle sin contacto con nadie, no es aconsejable utilizar mascarillas, máxime cuando no es que haya escasez, es que no hay disponibilidad alguna y estamos esperando a que el Gobierno central nos ayude y nos envíe material para la protección de las personas".