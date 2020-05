Guerrero pide responsabilidad a los paseantes y deportistas, sino “la Policía tendrá que intervenir”

La Policía Local, en colaboración con Sanidad y Delegación de Gobierno ha diseñado unos itinerarios seguros para caminar o hacer deporte en la ciudad autónoma y evitar la “romería” de cada tarde a las 20.00 horas.

Guerrero ha insistido en que se trata de “una recomendación” para evitar aglomeraciones, para que se pueda evitar contacto y guardar el distanciamiento. No es un decreto, ni una norma de obligado cumplimiento. Pero lo que sí es de obligado cumplimiento son las normas de distanciamiento social, la obligación d practicar deporte de forma individual, al igual que quien sale a caminar más allá del kilómetro permitido ha de hacerlo de forma individual o con uno de sus convivientes y no en grupo y sin respetar distancias, aprovechando para quedar con amigos o vecinos, una práctica que se ha extendido en estos últimos días. “Tenemos que ser responsables”, ha insistido Guerrero, sino es así, “la Policía tendrá que intervenir, ya no sé de qué forma, pero tendrá que intervenir”.

Falta de coordinación

Fuentes de la Ciudad han explicado a Ceuta al Día que esperan mejorar la coordinación entre las FCSE y la Policía Local en días venideros, para evitar que los cuerpos policiales del Estado contradigan los itinerarios planteados por la Policía Local y aprobado spor Delegación de Gobierno.