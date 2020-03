Sanidad pide “sentido común” a los jóvenes llegados de Madrid: “Lo responsable sería no haber viajado”

La Consejería de Sanidad controla a entre 40 y 50 jóvenes universitarios recién llegados de Madrid tras el cierre de facultades y colegios mayores. Siguiendo las recomendaciones del Consejo Interterritorial — propuesta de Extremadura, que recibe a 2.000 jóvenes que vuelven de Madrid— la Consejería recomienda al menos 72 horas de aislamiento, con controles de temperatura dos veces al día. Recomendación que extienden a todo aquel que llegue a Ceuta tanto de Madrid como de cualquier otro punto de la Península.

“Recordar que la primera recomendación es no viajar, pero si vienen a Ceuta, por favor, que hagan el aislamiento de 72 horas”. Una primera recomendación que choca con otras medidas, como el cierre de facultades y colegios mayores, señala el consejero. “Es cierto que parecen medidas que chocan unas con otras, si no pueden viajar por que cierras el colegio mayor, pero, evidentemente, la responsabilidad sería no haber viajado”.