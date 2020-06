Javier Guerrero: “No podemos bajar la guardia bajo ningún pretexto”

Javier Guerrero, consejero de Sanidad, ha llegado a la sala de prensa del Palacio Autonómico dispuesto a que esta fuera su última comparecencia en mucho tiempo. El domingo, a las 00.00 horas, Ceuta volverá la normalidad y, aunque habrá precauciones, no habrá restricciones.

“Volvemos supuestamente una situación de normalidad”, anunciaba Guerrero con un “supuestamente” que avisa implícitamente de la fragilidad de la situación. “Ceuta debe reinventarse y poco a poco volver a la normalidad pero eso no significa bajar los brazos, espero que no tenga que hacer más comparecencias”. El consejero de Sanidad recordado el rebrote de hace dos semanas: “Hace 16 días teníamos los peores datos del país y ahora somos los número 1, no ha sido fácil llegar a esta situación, ha sido un trabajo exhaustivo, pero el repunte puede surgir en cualquier momento. Estamos a pocos días de terminar el estado de alarma y ahora es cuando debemos valorar la responsabilidad”.

Guerrero ha recordado que el director del centro de coordinación de emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha recomendado evitar la movilidad interprovincial, algo que el consejero de Sanidad cree imposible a estas alturas, una vez se desactive el estado de alarma. Como medida prevención, la Ciudad “va a estar ahí controlando las entradas a Ceuta por mar y por aire”.