Hábitos de vida saludable, el mejor antídoto contra la trombosis

El responsable coordinador de Hematología del Hospital Universitario, Rafael Aporta, ha manifestado este sábado, Día Mundial de la Trombosis, que “la población debe conocer y controlar los factores de riesgo, tanto en hábitos de vida saludables como en corregir la situación que puedan predisponer” para prevenir la oclusión total o parcial de una vena o arteria del cuerpo.

Según el facultativo, “la coagulación es la responsable de evitar que nos desangremos ante cualquier rotura de venas o arterias: es como el servicio de mantenimiento de una ciudad con todas la tuberías, en la que ante una rotura se repara. Igual hace el sistema de la coagulación en nuestro organismo, pero ¿qué ocurriría si el personal de mantenimiento no parara hasta cerrar por completo la tubería? Pues que no pasaría el agua. De la misma forma si el sistema de coagulación no es frenada acaba tapando las venas o arterias formando un trombo. Ya hace más de 100 años que conocemos la famosa triada de Virchow, compuesta por estado de coagulabilidad (el servicio de mantenimiento), pared de los vasos (arterias y venas) y flujo sanguíneo (lo rápido o lento que vaya)”.

Respecto a los factores de riesgo, el doctor refiere que son "diversos" y que “se conocen desde hace años ya que en la ciudad de Framingham (EEUU) durante varios años se controlaron todas las circunstancias que podrían provocar fenómenos tromboembólicos.

Este fue el mayor estudio realizado hasta la fecha, y se encontraron factores como la vida sedentaria, el tabaco, café, hipertensión, elevación del colesterol, diabetes y la edad. Hay otras cuestiones que predisponen a la trombosis como un exceso de coagulabilidad, problemas con las paredes de los vasos, o lentitud en el flujo sanguíneo, y en definitiva, cualquier circunstancia que rompa el equilibrio del mencionado triangulo de Virchow. Al final, la trombosis sería un sumatorio de puntos, que va desde factores genéticos y ambientales, además de los factores mencionados.

Por otra parte, existen personas que con apenas uno sólo de los factores de riesgo padecen una trombosis (alta carga genética) y otros que con cuatro o cinco no la desarrollan. Por tanto es una situación que depende de cada persona, si bien los factores de riesgo mencionados siempre se pueden modificar o mejorar. También existen enfermedades que predisponen a la trombosis por romper el equilibrio del triángulo, o situaciones como la cirugía y encamamiento prolongado que necesitan de profilaxis con anticoagulantes”.

Síntomas "inespecíficos"

Los síntomas de la Trombosis son bastante inespecíficos pero suele ser dolor en la zona afectada, por ejemplo en la pierna como más frecuente. También calor local, edema, sensación de falta de aire si afecta al pulmón, o dolor de cabeza si es en el cerebro. Aporta explica que la trombosis puede desarrollarse en cualquier parte del organismo, y que no obstante hay que tener presente que no todo dolor es una trombosis, puesto que “de hecho el enfoque diagnóstico se basa en unas tablas de probabilidades y una serie de pruebas complementarias”.

En cuanto a la prevención de la Trombosis, ésta implica la identificación de los factores de riesgo y eliminarlos o al menos disminuirlos al mínimo posible. De ahí la importancia de llevar hábitos de vida saludables, y corregir si existe, la hipertensión, diabetes, colesterol, etc. Respecto al tratamiento para la trombosis, éste es la anticoagulación, y el objetivo es doble, por un lado disolver el coagulo y por otro evitar que crezca o se difunda por el organismo. El tiempo es vital cuando se trata del corazón o del cerebro, ya que cuanto antes se inicie mejor será el resultado y la recuperación.

La cifra de eventos trombóticos en Ceuta es "similar a la que se encuentra a nivel nacional". "Hay que concienciarse sobre su trascendencia, ya que sumados todos los eventos tromboembólicos, tanto arteriales como venosos, suponen una de las principales causas de muerte en occidente. La población debe conocer y controlar los factores de riesgo, tanto en hábitos de vida saludables como en corregir la situación que puedan predisponer”, ha resumido.