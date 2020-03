Hoy sí tiene que leer el BOE

Dejo dicho Manuel Vázquez Montalbán que literatura es todo aquello no susceptible de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y, como siempre, no le faltaba ni un ápice de razón. Aunque hoy, ya domingo 15 de marzo de 2020, el Boletín Oficial del Estado es de lectura obligada. Quizá no sea literatura pero es Historia.

Así que, aunque muy probablemente sea la primera vez en sus vida, va a leer el BOE. Lea íntegro en este enlace el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.