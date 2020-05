Ingesa cree que hechos puntuales “no pueden empañar un comportamiento general ejemplar”

El comportamiento de los ceutíes en esta fase 1 está siendo “ejemplar”, pese a hechos puntuales. Así lo cree el director territorial de Ingesa, Jesús Lopera, remitiéndose a los datos del estudio de seroprevalencia que sitúan a Ceuta como la ciudad que menos ha estado expuesta a la pandemia. “Ha habido casos puntuales, pero no pueden empañar un comportamiento general ejemplar”, zanja Lopera. “El que haya una seroprevalencia baja indica que las cosas se han hecho bien por parte de todos, los primeros los ciudadanos, ha sido un comportamiento muy bueno, ejemplar”.

Lopera también ha reflexionado ante la posibilidad de que no saliera adelante una nueva prórroga del estado de alarma y ha precisado que, en cualquier caso, Ingesa seguiría adelante con una desescalada gradual. “La pandemia sigue ahí”, ha advertido. “Que haya o no estado de alarma no quiere decir que no haya una pandemia y el virus no esté y pudiera haber un rebrote. En Ingesa haríamos una desescalada en fases, en función de cómo se vaya reduciendo la incidencia de la pandemia”. Así y todo, a su juicio personal, las condiciones actuales aconsejan prorrogar el estado e alarma.