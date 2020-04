Ingesa ha realizado 400 pruebas de detección de COVID-19 desde que comenzó la pandemia

Desde que estallara la pandemia en España y se declarar el estado de alarma para frenar los contagios, Ingesa ha realizado solo 400 pruebas de detección de COVID-19. Una cifra aproximada que ha facilitado el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a preguntas de los medios y que supone poco más de 160 en la última semana.

Cuatrocientos test que suponen un porcentaje ínfimo de la población, muy lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lleva semanas insistiendo en seguir el modelo de Corea del Sur y realizar test masivos para detectar también los contagios asintomáticos. “Es la medida más eficaz, un hecho que nadie discute”, ha insistido también el presidente Juan Vivas tras su comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la celebración del Consejo de Gobierno. El propio Vivas advirtió al inicio de semana que Ceuta luchaba “a ciegas” contra la pandemia, con una cifra “estadísticamente irrelevante” de pruebas de detección. Con cinco casos sobre la mesa se habían realizado 70 pruebas, con 400 tenemos ya 66 casos, comparaba el presidente para apuntalar su demanda de realización de más pruebas. Para conocer exactamente el número de contagiados. “Parte de razón llevábamos”.

El presidente insiste en que Ceuta puede encontrarse en una situación crítica por su extrapeninsularidad “y por otra parte, al hacerse pocas pruebas tenemos una venda en los ojos”. “Hay quien me decía que en Ceuta no hay enfermos y yo modestamente sin ser un especialista pensaba, si no lo sabemos porque no se han hecho pruebas”, recuerda, admitiendo que desde entonces “ha habido un cambio”. Vivas asegura que Ingesa está llevando a cabo un “aceleramiento” de las pruebas y “anima”y “apoya” a Ingesa a que haga “cuantas más pruebas mejor, este es un enemigo invisible y hay que tenerlo localizado”.

Los test, la próxima semana

El Gobierno calcula que los primeros test adquiridos por la Ciudad llegarán “a principios de la semana que viene”. Un retraso que se justifica, explican, “por el tensionamiento del mercado por la demanda que de este material se está haciendo desde Estados Unidos” El material adquirido se pondrá “en manos de Ingesa”, precisa expresidente de la Ciudad, , “que es quien está gestionando la crisis”, pues es quien tiene las competencias.

Respecto a la compra de material, que se ha llevado a cabo en un mismo paquete con otras comunidades autónomas como Andalucía, Cantabria o Galicia, el consejero de Sanidad, Javier Guerrero ha precisado que ya están en España, procedentes de China. Entre ese material se encuentran los test rápidos que espera la Consejería de sanidad pero que no se corresponden con la compra paralizada de la Junta de Andalucía de pruebas defectuosas realizadas atravesó del mismo proveedor que ya dio problemas al Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, Guerrero, en conversación con Ceuta al Día, ha advertido de los riesgos de hacerse una prueba privada de detección del coronavirus COVID19. Esas pruebas, cuyo costo puede rondar los 400 euros, no siempre se ajustan al modelo que usa el Ministerio y su fiabilidad es cuestionable y, además, estas clínicas privadas no están en coordinación con Ingesa, por lo que su utilidad es limitada.