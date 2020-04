Ingesa pide no difundir bulos y confiar en los datos oficiales: “No hay ánimo de engañar a nadie”

El director territorial de Ingesa, Jesús Lopera, ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje de confianza en la Administración y alertar del peligro de los bulos, especialmente aquellos que se dirigen a estigmatizar a los sanitarios. Lopera ha defendido la información veraz y contrastada: los datos oficiales. “No hay ánimo de engañar. a nadie, son datos fidedignos y contrastables”, ha reivindicado el responsable de Ingesa en Ceuta.

“Por favor, dejemos de hacernos ecos de bulos, dejemos de transmitir informaciones no contrastadas, se ven cosas en redes sociales que no tienen nada que ver con la realidad, algunas con muestras de odio, de falta de respeto a personas que tienen la enfermedad, falta de respeto a personal sanitario que está dejándose el pellejo trabajando, echando muchísimas horas para controlar la situación y encima hay que soportar críticas que no tienen ningún tipo de sentido”, reprochaba Lopera, que dice recibir constantes quejas d personal sanitario ante lo que se ve en las redes sociales y los mensajes que llegan principalmente por Whatsapp.

“Son críticas que no tienen fundamento y desaniman a la gente que está en primera línea. No utilicemos estos medios para estas cosas, utilicémoslo para dar información veraz y entre todos podremos con esto”.