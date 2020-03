Ingesa responde a las preguntas más frecuentes sobre el COVID-19

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha realizado una entrevista con el jefe del Servicio de Medicina Preventiva, Riesgos Laborales y Salud Pública del HUCE, Julián Domínguez, para hablar sobre algunas dudas frecuentes que pueden llegar a tener los ciudadanos sobre el coronavirus.

P- ¿QUÉ SÍNTOMAS TIENE EL COVID-19?

R-Los síntomas habituales en el COVID-19, que es la enfermedad que produce el nuevo coronavirus SARS2 son los de una infección respiratoria aguda que normalmente suelen ser casos graves.

Estos síntomas suelen estar acompañado de tos, fiebre, sensación de ahogo, malestar general, estornudos y en algunos casos también puede producir diarrea.

El coronavirus también puede afectar a pacientes que se encuentren con patologías previas, lo que se denomina comorbilidad. En este caso pueden llegar a producir neumonías y algunos tipos de infección respiratoria como bronquitis.

P- ¿QUÉ TENGO QUE HACER SI PRESENTO SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS?

R-Cuando una persona presenta síntomas de una infección respiratoria aguda, sea o no por coronavirus, lo que debe hacer es usar una mascarilla durante el tiempo epidémico.

Aquel o aquella paciente que tenga síntomas deberá extremar las medidas de higiene que se han mencionado anteriormente: higiene de manos, flexionar el codo al toser, utilizar papeles desechables, entre otras.

P- ¿CÓMO PUEDO PROTEGERME DEL CORONAVIRUS?

R- La protección principal es el distanciamiento social, esto quiere decir que debemos evitar el contacto entre las personas. Debemos procurar evitar el contacto de manera que no nos toquemos y no nos besemos. Extrememos nuestra higiene con el lavado de manos y con el uso de geles hidroalcohólicos, así como desinfectantes

En caso de toser, debemos toser en dirección a la parte superior de la manga y cubrirnos boca y nariz por completo mediante la flexura del codo. Si cumplimos todas las medidas de prevención es imposible la transmisión del nuevo coronavirus.

En caso de toser, debemos toser en dirección a la parte superior de la manga y cubrirnos boca y nariz por completo mediante la flexura del codo. Si cumplimos todas las medidas de prevención es imposible la transmisión del nuevo coronavirus.

P-AISLAMIENTO EN CASA POR EL CORONAVIRUS: ¿QUÉ MEDIDAS TENGO QUE TOMAR?

R-Las medidas que se deben de tomar dentro del domicilio donde exista una persona que puede padecer COVID-19 son la de cualquier tipo de aislamiento por contacto y por gotas.

Aquel paciente con posibilidad de tener COVID-19 o que haya contraído el patógeno deberá tener un baño para él y si no lo tuviese deberá desinfectarlo con lejía cada vez que lo utilice. El paciente o sospechoso debe utilizar sus propios accesorios de aseo, cubiertos, toallas y ropa de cama.

La limpieza de la habitación debe ser realizada por el paciente preferentemente si sus condiciones lo permiten y de no poder, aquellas personas que estén en la casa deberán hacerlo guardando medidas de higiene como el lavado de manos.

Cuando se saque la ropa de la habitación y todos aquellos elementos que hayan estado en contacto con el paciente se debe meter en una bolsa de plástico y luego esa bolsa meterla en otra bolsa hermética (bolsa de basura) y cerrarla para que no contamine a las personas.

Las personas y/o familiares que cuiden o estén en contacto con el paciente o sospechoso deben ser personas que no tengan ninguna enfermedad ni inmunodepresión, ya que el COVID-19 puede ser más grave para estas personas si se infectan.

P-¿ESTÁ EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA PREPARADO PARA SOPORTAR EL CORONAVIRUS?

R- El Hospital Universitario de Ceuta está preparado para poder atender a un brote epidémico. Nos adaptaríamos con un plan de contingencia inicial teniendo un numero de camas suficientes para atender a los pacientes.

En el caso de tener más pacientes y que el brote sea más importante como en otras comunidades habilitaríamos zonas especificas con un número suficientes de camas para atender a todos los pacientes.

Decir también que no solo estamos preparados respecto al número de camas sino que disponemos de todos los equipos de protección personal necesarios. Estos equipos están homologados y normalizados y los que se utilizan aquí se utilizan en cualquier parte del mundo occidental. Tienen los más altos estándares de calidad, tanto en protección ocular, respiratoria, así como de protección en cuanto a batas, pantalla y monos.

Por lo tanto, la población puede estar tranquila en el sentido de que podemos responder hasta niveles altos de epidemia y podemos responder con un número de pacientes muy importante.

Además, otra de las cosas que se podría hacer es reservar las plantas del hospital, así como la reanimación y la cirugía mayor ambulatoria para que todos esos pacientes que pudieran venir con coronavirus pudieran ser atendidos.

P-¿AGRAVA EL IBUPROFENO LAS INFECCIONES POR CORONAVIRUS?

R- Se ha publicado en diversos foros y también por algún medio cuasi-oficial en otros países el hecho de no poder utilizar ibuprofeno en el caso de tener la enfermedad por coronavirus. Dicho esto, no hay ningún dato para poder afirmar que no se pueda utilizar ibuprofeno, así nos lo emite la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.