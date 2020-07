Interior prorroga el cierre de la frontera hasta el 1 de agosto

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska firma la orden ministerial que este sábado 18 de julio publica el Boletín Oficial del Estad o y por la que se prorroga hasta el 1 de agosto el cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, por motivos sanitarios mientras dure la pandemia de COVID-19. “Esta orden surtirá efectos desde las 24:00 horas del 22 de julio hasta las 00:00 horas del 31 de julio de 2020, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito la Unión Europea”.

La orden ministerial especifica que España restringe también la entrada de trabajadores transfronterizos que proceden de estados que aún tienen las fronteras cerradas con nuestro país, al ser imposible su regreso al terminar la jornada laboral.

Interior además, deja en 13 los países cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores, entre los que se incluye a Marruecos. Se mantiene también la denegación de entrada, por motivos de orden público o salud pública, toda persona nacional de un tercer país, salvo que sea n residentes habituales en la Unión Europea, Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, El Vaticano (Santa Sede) o San Marino y que se dirijan a ese país, acreditándolo documentalmente; tTitulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen que se dirijan a ese país; profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios, y profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral; personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo; personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el eje; estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros o Estados asociados Schengen y que dispongan del correspondiente permiso o visado y seguro médico, siempre que se dirijan al país donde cursan sus estudios, y que la entrada se produzca durante el curso académico o los 15 días previos; trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en España. Estas circunstancias se deberán justificar documentalmente; personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados o que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios.