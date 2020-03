Los logopedas reivindican su sitio en los colegios y el hospital en su Día Europeo

El Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía no ha dejado pasar la celebración del Día Europeo de la Logopedia para salir a la calle a informar a la ciudadanía de la importancia de su labor y de paso reivindicar su inserción como perfil profesional en la sanidad pública (en concreto en el hospital) y en la educación pública para prevenir trastornos que afectan a lo que en el fondo nos hace humanos y nos diferencia de los animales más allá del raciocinio la capacidad de comunicarnos mediante el habla y la escritura.

“En áreas hospitalarias, tras un daño cerebral, un ictus, hay pacientes que tienen que volver de nuevo a aprender a leer y a escribir. Y en el área educativa, sobre todo en la parte infantil se pueden dar signos de alarma, detectarlos y estimular tempranamente a todos los niños para que cuando pasen a Primaria no tengan ninguna dificultad para leer y escribir o la mínima”, ha explicado la delegada del colegio, Wafa Abdelkrim ante los medios, desde el puesto que han instalado en el paseo del Revellín a la altura de la calle Padilla.

Y esa es su lucha, que se reconozca e incluya como un profesional sanitario más su perfil y su trabajo tanto en los colegios como en el hospital, para no abandonar ni a un paciente ni a un niño con dificultades y poder trabajar en equipo con el resto de profesionales. Una labor, en equipo, que es “mucho más efectiva”.

Para lograr eso ya se está trabajando, pero de momento la situación es más bien precaria. Tal y como ha relatado Abdelkrim, en el hospital el servicio está externalizado, cosa que no sucede en otros sistemas sanitarios del resto del país. “Yo digo: si se externaliza, vale, no es el momento todavía, pero que se contrate un logopeda, un titulado o colegiado y si es necesario contratar a dos, dos; para que no tengamos una lista de espera que digamos es bastante amplia y dejar esperando patologías que no se pueden dejar esperar: daño cerebral, patologías vocales, las difonías en niños y todos los trastornos que no pueden esperar 4 ó 5 meses. Ni tampoco que se lleve a cabo un servicio durante 4 ó 5 meses para pararlo y después volverlo a arrancar. Esa es nuestra lucha, que si se externaliza, que se lleve bien desde la clínica privada y mientras se siga trabajando para que se incluya el servicio dentro de la propia atención hospitalaria”, ha reivindicado Abdelkrim.

Y es que suele haber lista de espera amplia y en ocasiones ni tan siquiera con los servicios privados da para abastecer las necesidades en este ámbito, según ha explicado la delegada del colegio en Ceuta. En la actualidad ya hay 5 asociaciones que cuentan con logopeda en la ciudad.

Y si esa es la situación con pacientes que sufren algún tipo de trastorno, la situación no parece mucho mejor en el ámbito educativo. “La necesidad está y existe. Nosotros detectamos dentro del colegio que seríamos un profesional sanitario como el enfermero o el médico y lo que haríamos sería la detección, la prevención, el diagnóstico y llevar a cabo los programas de tratamiento, trabajando en equipo junto a los otros maestros. Nosotros lo que hacemos es una detección muy temprana, en Infantil,, que es el primer pilar para los niños tengan la menor dificultad una vez que pasen a Primaria. Ahí nos encontramos con muchos trastornos, que a lo mejor pasan desapercibidos, ‘bueno es algo madurativo’, y ves luego que los niños tienen muchas dificultades para reconocer y discriminar el sonido del fonema, el nombre de la letra, la velocidad de denominación, la memoria de trabajo, son signos de alarma que se pueden estimular perfectamente y reducir el trabajo en Primaria”, ha desarrollado Abdelkrim.