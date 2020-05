Lopera cree que la situación es buena pero alerta: “No se puede hacer deporte como en una romería”

Ceuta está en una “situación muy muy favorable”, ha resumido el responsable de Ingesa en ceuta, Jesús Lopera, en su comparecencia semana para hacer balance del evolución de la pandemia de coronavirus COVID-19 en Ceuta. La ciudad autónoma encara la desescalada com solo cinco positivos activos, todos en los últimos días de aislamiento domiciliario, y un sexto paciente que pese haber dado negativo ya en la prueba PCR sigue en cuidados intensivos. Son en total 152 positivos acumulados, 142 ya curados y cuatro fallecidos, cinco si se contabiliza ala paciente oncológica que superó el COVID-19 pero terminó falleciendo.

“Seis casos en una población de 100.000, por redondear, es un número muy muy bajo pero no hay que bajar la guardia porque de una o dos personas puede haber un brote, de un helicóptero en el que venía 10 ó 12 personas hubo un brote (…) por eso digo que no hay que bajar la guardia. Podríamos decir que (ahora mismo) no hay transmisión comunitaria, pero con muchas reservas” ha intentado explicar.

Si la situación siguiera como hasta ahora, en confinamiento y sin medidas de desescalada, reflexiona Lopera, Ceuta estaría en cero casos en los próximos días, pero entrando en fase de desescalada, el comportamiento de los ciudadanos, el mantenimiento de la distancia social y las medidas de protección como mascarillas van a ser cruciales para evitar contagios y determinar la situación epidemiológica real de Ceuta. “Eso va a ser lo que determine si la pandemia se termina en Ceuta, el comportamiento determinará si hay más contagios”, explica, dando la receta y, de soslayo, poniendo algún que otro pero al civismo de los ceutíes. “No se puede salir a una hora para hacer deporte, luego para pasear la mascota luego para ir a la farmacia,.. Ese tipo de cosas hacen que haya más personas de las que debería haber en la calle y eso favorece contagios. Puede haber un rebrote, depende del comportamiento ciudadano”, advierte Lopera, “no se puede estar en la playa como si tal cosa, no se puede estar en los parques, ni se puede hacer deporte como si estuviéramos en una romería, estoy siendo un poco severo pero de ello depende nuestra seguridad y la de los demás. Hay que respetar las fases por la seguridad de todos”.

Pero, pese a la situación “muy muy favorable”, Lopera insiste, “depende de todos” que todo siga así. Desde Ingesa aseguran que “estaríamos en condiciones de decir que podríamos cerrar todos los casos en los próximos días” pero ello depende del comportamiento d los ceutíes, que han de seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social que m alerta Lopera, parecen estar relajándose. “Da la sensación de que con las medidas de escalada de la fase cero parece que estuviéramos ya en la fase cuatro”, lamenta el director territorial de Ingesa en ceuta, “hay personas que parece que creen que ya se puede hacer vida normal”.

Pero para pasar de fase,Ceuta debe cumplir otros requisitos, como la capacidad sanitaria y el número de camas disponibles. Condición que Ceuta cumple, asegura Lopera, señalando que no hay ni un solo caso positivo hospitalizado en el HUCE. Respecto a la capacidad de seguimiento y contratación de personal, Lopera se ha limitado a decir que en el primer caso, el seguimiento de los casos y sus contactos viene haciéndolo desde el inicio de la pandemia a través del Servicio de Medicina Preventiva en colaboración con la Consejería de Sanidad. En el caso de la contratación de personal, el responsable de Ingesa ha subrayado que “tiene total libertad de contratación de todo el personal que fuese necesario, cuando hace falta se contrata pero sino es necesario no hay personal adicional”. Así y todo, en caso de un rebrote o de una catástrofe, todo el personal sanitario de Ceuta está disponible si fuese necesario, ha recalcado.