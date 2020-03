Lopera cuestiona la utilidad de los test chinos comprados por la Ciudad, con una fiabilidad "del 30%"

El director territorial del INGESA, Jesús Lopera, ha advertido este jueves en una comparecencia junto al consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que la fiabilidad de los test rápidos de coronavirus de fabricación china de los que la Ciudad Autónoma ha adquirido 10.000 (los mismos ha comprado Andalucía, que como otras Autonomías y el propio Ministerio habían depositado en ellos la esperanza de ampliar la muestra de población susceptible de ser analizada ) no tienen una fiabilidad contrastada todavía en nuestro país, aunque el miembro del Ejecutivo local ha dado por hecho que cuando estén disponibles "se utilizarán".

"Para que España y cualquier país verifique su fiabilidad necesita conocer a los fabricantes de esas pruebas inmunológicas que miden los anticuerpos de los pacientesomo en España no hay constancia de que se corresponda su sensibilidad y especificidad con lo que dicen, lo que se está haciendo es comparar en grupos de pacientes de grandes hospitales esos tests rápidos con las PCR", ha explicado.

Según ha añadido, hasta ahora "se está viendo que la sensibilidad que el fabricante dice estar por encima del 80% no llega en algunos casos ni al 30%, por lo que valdría de muy poco o de nada". "Además de tirar el dinero, que sería lo de menos, no serviría prácticamente para nada", ha alertado.

La conclusión de los expertos que han evaluado estos kits de detección es que habrá que seguir utilizando la prueba actual, la PCR, con varios días de espera si se remiten las muestras a Madrid y menos con el método automatizado que supuestamente usa el INGESA para los casos más graves en Ceuta. Así se lo han comunicado al Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, según informa el diario 'El País' .

Guerrero ha subrayado que "todos" los test disponibles de este tipo proceden actualmente del gigante asiático y ha defendido que los comprados por la Ciudad, que también ha abierto una cuenta bancaria para adquirir más con las donaciones que se reciban , se utilizarán con los criterios que se establezcan, previsiblemente primero en colectivos de riesgo o mayor exposición.

Lopera, que solo ha atendido las preguntas filtradas por la Delegación del Gobierno, no ha precisado cuántas pruebas se han realizado hasta ahora en Ceuta ni a cuántas personas, aunque sí ha dejado claro que si no se han practicado más "no ha sido por razones económicas" sino porque los protocolos del Ministerio establecen que deben efectuarse a "pacientes sintomáticos".

El director territorial y el consejero han recalcado que, con 16 casos confirmados y dos contagiados en la UCI, lo más "importante" para frenar la propagación del coronavirus es "que la gente se quede en su casa, en la suya, no en la del vecino". "El aislamiento social se nos escapa y no consiste en estar en casa sino en no relacionarnos con nuestro entorno cercano, porque puede ocurrir que se den varios contactos y haya que recurrir al bloqueo de un edificio completo", ha añadido en referencia al caso de Juan Carlos I.