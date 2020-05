Lopera niega las críticas de SATSE y Sindicato Médico sobre las carencias de la Atención Primaria

El director territorial de Ingesa, Jesús Lopera, ha rechazado tajantemente las críticas del sindicato de enfermería SATSE y del Sindicato Médico de Ceuta sobre las carencias que presenta la Atención Primaria, principalmente por la saturación de los médicos de familia, la falta de refuerzos en enfermería y la poca disponibilidad de determinados equipos de protección y material de trabajo.

Para Lopera, estás críticas —y quienes las divulgan— parten de una injusta “presunción de culpabilidad” y niega que haya racionamiento de material de protección e insiste en que los almacenes están llenos. “Todos los servicios tienen coordinadores médicos y de enfermería que tiene a su disposición material suficiente y los almacenes está abiertos a cualquier hora del día, eso está clarísimo”, subraya Lopera, recordando que hay un procedimiento para solicitar ese material. Un stock que no negaba en su queja el Sindicato Médico, aunque sí lamentaban que no estaban a su disposición, solo se les había facilitado un kit con tres mascarillas y no disponían de elementos cotidianos como pijamas de trabajo, que vienen reutilizando una y otra vez ese a que son desechables.

El responsable de Ingesa destaca la importante labor que viene realizando la Atención Primaria en la detección de positivos, ayudando a su seguimiento y permitiendo que el Hospital Universitario esté desahogado, con más de un centenar de camas libres y la UCI totalmente disponible. Lopera lamenta la “presunción de culpabilidad de que se están haciendo las cosas mal” y cree que “es el momento de que se sume más gente y arrimar el hombro, hacer propuestas y solventar esta situación de la mejor manera posible”.