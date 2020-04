Lopera niega que se hayan hecho menos test en Ceuta que la media española pero no ofrece datos

El director territorial de Ingesa en Ceuta, Jesús Lopera, niega que en Ceuta se hayan hecho menos test que la media nacional y reitera que se han realizado siguiendo el protocolo del Ministerio de Sanidad, que da prioridad a pacientes con síntomas, personas de riesgo y colectivos esenciales.

“No se ha hecho ninguna PCR de menos de las que debían hacerse, poner en cuestión ese tema es poner en cuestión el sistema sanitario”, se indignaba LOpoera, eso sí, sin dar ni una sola cifra. Sí lo ha hecho en RTVCE el representante sindical de CCOO en Sanidad, Ángel Lara, que ha cifrado, citando fuentes de Ingesa, en 480 las pruebas realizadas en la ciudad autónoma, citando fuentes de Ingesa.

Lopera ha precisado que las PCR “hay que hacerlas desde el tercer o cuarto día “, cuando la carga viral en el contagiado es suficiente para su detección, al igual que en el caso d los tes rápidos es necesario también que el paciente tenga ya la suficiente cantidad de anticuerpos para poder ser detectado y no arriesgarse a falsos positivos. y n de inmediato, porque para hacer PCR tienen que tener los pacientes suficiente Candida de virus igual que el test necesita cierta cantidad.”No hay ninguna prueba o test que detecte (el coronavirus) de manera precoz, no existe”, subraya el responsable de Ingesa en Ceuta, reiterando que "los pacientes que tienen sintomatología leve no está indicado que se hagan test o PCR hasta que hayan pasado cuatro o cinco días del contacto o la aparición de los síntoma.s”

Este lunes llegan a Ceuta 1.200 test rápidos para la detección de coronavirus COVID19. Pruebas que se realizarán prioritariamente a pacientes con síntomas, personas de riesgo y colectivos esenciales. Esto es, siguiendo escrupulosamente el protocolo del Ministerio de Sanidad: persona con cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre hospitalizada o que cumpla los requisitos de ingreso hospitalario; personas con cuadro clínico de infección respiratoria de cualquier gravedad que pertenezca a colectivos cuyo desempeño se considera fundamental en esta crisis como los sanitarios o el personal sociosanitario y otros servicios esenciales.