Los cerca de 16.000 ceutíes con hasta 14 años podrán "dar paseos" desde el domingo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este martes por la tarde que permitirá a los menores de 14 años dar paseos a partir del próximo domingo, 26 de abril. En una comparecencia telemática desde La Moncloa ha rectificado las condiciones anunciadas por la mañana por su homóloga de Hacienda, que limitaban estas salidas a acompañar a los adultos a realizar tareas esenciales, como ir al supermercado.

Illa también ha precisado que "dar paseos" es "dar paseos" y que en los próximos días se regularán las condiciones de los mismos, como la distancia o el tiempo máximo. "Este es un Gobierno que escucha. El fin de semana -concretamente, el sábado 25 de abril- emitiré una instrucción para que los menores de 14 años puedan dar paseos", ha asegurado, añadiendo que, de aprobarse mañana la prórroga del Estado de Alarma, esta medida de "alivio" se podrá ejercer desde el mismo domingo 26 de abril.

La flexibilización del confinamiento de estos menores afectará a los 6,9 millones de niños menores de 14 años que viven en España, según los datos del Padrón Continuo publicados este martes por el INE. En Ceuta hay 16.595 personas con entre 0 y 14 años, de acuerdo con esa misma fuente y sus datos actualizados del pasado 1 de enero.

Pese al anuncio realizado por la mañana por Montero, el ministro ha asegurado que este cambio no supone un rectificación por parte del Ejecutivo porque la autorización para la prórroga del Estado de Alarma, según ha asegurado, especifica que los niños pueden salir "a hacer ciertas cosas" y le habilita a él a tomar ciertas decisiones. "Voy a permitir que los niños pueden dar paseos", ha insistido.

"La prórroga del Estado de Alarma me habilita como ministro de Sanidad para tomar ciertas decisiones --ha insistido, tal y como ha recogido Europa Press--. Yo he tomado hoy una decisión. Este es un Gobierno que escucha a los expertos y a la sociedad". Illa no ha avanzado en qué condiciones se podrán dar estos paseos y ha señalado que "en los próximo días" se regularán medidas como la distancia, el tiempo máximo de duración o los consejos de los expertos para realizarlos.

Preguntado por qué significa "dar paseos", ha recalcado que "dar paseos es dar paseos" y no necesariamente ir a un establecimiento en concreto, aunque ha precisado que estos menores también pueden ir acompañados de un adulto a estos establecimientos (supermercado, farmacia, banco).

Interpelado por si los niños podrían salir con un patinete o una bicicleta para realizar las actividades permitidas por el Real Decreto, la ministra ha dicho que "no estaría aconsejado" y ha apelado al "sentido común" de los padres pues, según ha advertido, si los menores abandonan el domicilio con este tipo de juguetes, los adultos podrían perderles de vista. "Todo lo que pueda hacer que el padre o la madre pierda el control del niño tendría que estar muy restringido y limitado", ha precisado.