Media España está un poco más cerca a de la 'nueva normalidad', Ceuta esperará una semana más

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado esta tarde los territorios que a partir del próximo lunes pasarán a las fases 2 y 3. Esto supondrá que un 52% de la población, más de 24 millones de personas, se incorporará a la fase 3; y un 48%, 23 millones de personas, podrá realizar las actividades recogidas en la fase 2. Una lista en la que no aparece Ceuta, que nop avanza y seguirá una semana más en fase 2.

Ceuta lleva solo un dí­a y medio sin contar nuevos positivos, tras sumar 38 casos activos en plena fase 2, lo que ha provocado que la tasa de incidencia multiplique por seis la media nacional. Un rebrote que alertó incluso al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que ha estado a punto de tener que obligar a volver al confinamiento a los ceutíes.

El goteo de positivos, la gran mayoría fruto de los dos focos que provocaron el rebrote, ha seguido durante la semana, ha terminado de inclinar la balanza y , como ya adelantó el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, Ceuta se abstendrá de pasar a la fase 3 y aguantará al menos una semana más en la fase 2, a la que llegan ahora (si obtienen el visto bueno del Ministerio de Sanidad) los peores escenarios de la pandemia, Madrid, Cataluña y Castilla y León.

“El Gobierno pedirá el pase a la fase 3 a la mayor brevedad posible, que será la semana que viene”, ha precisado el portavoz del Ejecutivo de Vivas, Alberto Gaitán, lo que sitúa el pase al último estadio de la desescalada, la fase 3, el 15 de junio.

Son solo dos las comunidades autónomas que no pedirán avanzar más rápido en la desescalada, las tres por prudencia: Valencia y Ceuta. Las tres en diferente situación. La Comunitat Valenciana ha descartado pedir el pase a la fase 3 tan solo una semana después de haber pasado a la fase 2; y en Ceuta, la citada preocupación por un repunte en la ciudad ha sido determinante para que el Gobierno no pida el pase a la fase 3.

El ministro ha anunciado también que el próximo martes se aprobará en Consejo de Ministros el real decreto que sentará las bases para una nueva normalidad, que se debatirá con las comunidades autónomas esta tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El ministro ha recordado que el proceso de transición a una nueva fase se lleva a cabo siguiendo el proceso de cogobernanza establecido. Como se viene realizando cada semana, el Ministerio de Sanidad mantiene reuniones bilaterales con las comunidades autónomas que presentan solicitudes para cambiar de fase u obtener una mayor flexibilización de las medidas.

Entre el miércoles y el jueves, el ministro y su equipo se han reunido con los técnicos y consejeros de 17 gobiernos regionales. Illa ha agradecido a las CCAA “el ejercicio inédito en materia de coordinación”.

El ministro ha resaltado también el “buen funcionamiento y la efectividad del Estado de Alarma” y ha agradecido a la ciudadanía “el esfuerzo y la determinación al cumplir el confinamiento más estricto de Europa y uno de losmás estrictos del mundo”. No obstante, ha hecho un llamamiento a la prudencia en este tramo final del proceso de desescalada, para no dar pasos atrás en la lucha contra la COVID-19.

Las medidas establecidas para la fase 2 están detalladas en la orden del pasado 16 de mayo, disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE); así como las medidas de la fase 3, que publicó el BOE en una orden el pasado 30 de mayo.

TERRITORIOS QUE PASAN A LA FASE 2

Castilla y León

Cataluña: región sanitaria de Barcelona con las regiones sanitarias Metropolitana Norte y Metropolitana Sur y Región sanitaria de Lleida.

Comunidad de Madrid

TERRITORIOS QUE PASAN A LA FASE 3

Andalucía

Aragón

Asturias

Islas Baleares*

Canarias*

Cantabria

Castilla-La Mancha: Guadalajara y Cuenca.

Cataluña: regiones sanitarias de Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona.

Extremadura

Galicia

La Rioja

Navarra

Melilla

Murcia País Vasco

*Las Islas de Formentera (Baleares) y La Gomera, El Hierro y Graciosa (Canarias) ya pasaron a fase 3 el lunes 1 de junio.