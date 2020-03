Los médicos recomiendan no salir de casa y extremar el cuidado con la higiene… y con los bulos

El Colegio recuerda que es fundamental quedarse en el domicilio el mayor tiempo posible para evitar propagar la enfermedad, mantener la calma y seguir las pautas decretadas desde el Gobierno de España .

Ante el primer caso de coronavirus (Covid-19) detectado en nuestra ciudad, el Colegio de Médicos de Ceuta quiere remarcar la importancia de cada ciudadano y profesional sanitario para evitar que la enfermedad se propague rápidamente entre los ceutíes.

“Como se ha comunicado desde el Gobierno de España, con el decreto del Estado de Alarma, es fundamental evitar las aglomeraciones de gente, favorecer el teletrabajo en los casos que sea viable y salir de casa únicamente cuando sea imprescindible, evitando el contacto con otras personas para que los grupos de riesgo estén protegidos. Pueden consultarse las medidas del decreto en la página web oficial del Gobierno”.

Para los ciudadanos, recuerdan es fundamental extremar las precauciones: manteniendo una higiene de las manos con frecuencia (mediante lavado de manos profundo o con desinfectante de base alcohólica); evitando tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión; cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado al toser o estornudar; usando pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirándolos tras su uso; dejando una distancia de dos metros eninteracciones con otras personas; evitando el contacto físico (no estrecharse las manos) y, lo más importante, reduciendo al mínimo las salidas a la calle.

Además, la organización recuerda la importancia de mantener la calma y de no difundir informaciones que no estén contrastadas, ya que la propagación de rumores solo favorece a que el contagio aumente y la alarma social se incremente. En este punto, el Colegio recomienda acudir solo a fuentes fiables, como organismos oficiales. En adición a lo anterior, el organismo pide a la ciudadanía que se mantenga unida ante la enfermedad y no culpabilice a los infectados, ya que podría ser perjudicial a la hora de detectar nuevos contagiados. ​

En lo concerniente a los facultativos, el Colegio de Médicos agradece la granlabor que siempre realiza el colectivo sanitario, poniéndose al servicio de la sociedad en cada situación de emergencia. Al mismo tiempo, pide un apoyo total de la Administración con los recursos ofrecidos a los profesionales sanitarios, ya que son ungrupo con un alto riesgo de contagio “y son nuestro mayor valor a la hora de acabar con esta enfermedad”.

El Colegio de Médicos de Ceuta recuerda que, para evitar el colapso del número genérico de emergencias, la Ciudad ha habilitado un teléfono específico para llamar ante cualquier síntoma o duda sobre esta enfermedad y que está disponible las 24 horas: 900 720 692. “Si cualquier ceutí tiene la sospecha de haberse contagiado, puede consultar de manera gratuita con los profesionales a través de él.