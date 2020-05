Nada de compartir plato, sin carta, camareros sin abalorios ni barba… Todo lo que cambia en las terrazas

El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta pública este miércoles el Decreto del consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, Francisco Javier Guerrero Gallego, por el que se establecen las medidas del Plan para la desescalada en terrazas de establecimientos de hostelería y restauración. Un decreto que impone 25 cambios sustanciales en lo que entendemos por una caña en una terraza.

1. Lo primero: ¿Qué es una terraza? No es una pregunta metafísica sino urbanística. Y en estos tiempos hasta lo urbanístico lo determina Sanidad: Se consideraran terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.

2 A dos metros. Como ya es sabido, se limitará al cincuenta por ciento las mesas en terraza y deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre los clientes que ocupan las mesas, no basta con dos metros entre las mesas.

3 Si sois convivientes no hace falta: En el caso de pertenecer a una unidad de convivencia, no tendrán que respetar dicha distancia, si lo solicitan expresamente. No formarán parte de estas reuniones personas incluidas en los grupos de riesgo o con patología previa.

3. Solo caben diez. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas, salvo en el caso de las mesas altas guardaran una distancia de 1,5 metros de distancia entre ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.

4. Higiene y protección. Los clientes deben ser informados de las medidas que les afecten directamente y deban aplicarse: (mascarilla, lavado de manos, distancias, etc.),

5. Seguros e informados: Debe haber una cartelería con medidas preventivas e higiénicas implantadas en el establecimiento

6 Todo bien señalizado: Debe estar marcado en el suelo la terraza de la distancia de seguridad.

7 Horario- El horario de apertura será hasta las 00:00 horas, procediéndose al cierre del mismo al público, a partir del cual se pro-cederá a la limpieza y desinfección del establecimiento, cocina, aseos, utensilios, equipamiento de la terraza como mesas y sillas, durante un periodo aproximado de media hora.

PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION

8 Recuerda: De limpio a sucio y de arriba a abajo: La limpieza se realizará desde las partes más limpias a las más sucias, y de las zonas más altas a las más bajas.

9-Mejor reserva: Se recomienda reservar previamente la mesa, para evitar aglomeraciones de personas a la entrada del establecimiento y en las inmediaciones. Se procederá a la limpieza y desinfección de mesas y sillas, entre un cliente y otro, dejando un periodo mínimo de 10 minutos para la desinfección. El cliente no podrá ocupar la mesa hasta que no estén secas todas las superficies de contacto.

10 Limpieza garantizada: El titular del local deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, así como de las zonas de uso común de los trabajadores y las superficies de contacto más frecuentes. conforme a las siguientes pautas:

a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Realizar la limpieza de las zonas menos sucias a las zonas más sucias y de las zonas más altas a las zonas más bajas.

11. Adiós al paño: Se sustituirá las bayetas y paños de cocina por papel. Utilizar papel para la limpieza de superficies. Tras cada limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

12-Jabón para todos: Se deberá poner a disposición del público y para los trabajadores, dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

PARA EL CLIENTE

13-Manteles de un solo uso: Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. De no ser posible, se cambiará entre distintos clientes con lavado mecánico entre 60o y 90o

14. Adiós a la carta: Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros me- dios similares.

14. Papeleras a pedales.-Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable.

15. El fin de los servilleteros. Se eliminarán productos de autoservicio, como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables.

16 Vajilla a salvo-Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.

17. Sin platos para compartir: Se evitará el uso de platos compartidos al centro de la mesa, debiéndose distribuir éstos entre los comensales en platos indivi- duales.

18-Se paga con tarjeta. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso.

19 Al baño de uno en uno. El uso de los aseos por clientes, será con una ocupación máxima de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día. Asegurar la disponibilidad de jabón y sistema de secado de manos (suprimir la utilización de toallas de tela)

PARA LOS CAMAREROS

20 Camareros enmascarados: El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad de 2 metros con otra persona, trabajador o cliente, también, para el manejo de alimentos que se sirven en crudo y en el momento del emplatado. También será aplicable al personal de limpieza del establecimiento

21-El botiquín, al fondo a la derecha. Deberá tener debidamente dotado el botiquín del local, asegurando la presencia de un termómetro

22. Cuidado con toser o estornudar:-Se deberán cubrir la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos inmediatamente.

23. No tocar. -Se evitará tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus.

24 Sin exaltación de la amistad: Se deberán evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrechamiento de manos con los clientes o con otros empleados. También se recomienda no compartir objetos con clientes u otros empleados.

25. A dos metros de todos, siempre: Las medidas de distancia interpersonal deberán cumplirse en vestuarios, taquillas y aseos de empleados, así como en cocinas y resto de instalaciones del local.

26. Tu boli es tuyo. Los bolígrafos serán de uso personal e intransferible (identificarlos y desinfectarlos)

27 Sin abalorios. Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.

28. Camareros sin barba. El servicio deberá recogerse el cabello largo en una coleta o moño bajo y en caso de tener barba y/o bigote, deben permanecer cuidados y recortados.

29. Cuidado con las heridas. El personal con cualquier lesión cutánea deberá llevar una protección con vendaje impermeable coloreado y en el caso de que padezca alguna enfermedad gastrointestinal o respiratoria o cualquier otro síntoma deberá informar a su inmediato superior y ponerlo en conocimiento de su médico de cabecera.