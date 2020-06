Ni Pascua del Sacrificio, ni Ofrenda a la Patrona, ni actos de ningún tipo en todo el verano

No es una sorpresa, pero no por ello deja de ser triste un verano que no empieza metiéndose en el mar en la Noche de San Juan, un verano sin la procesión de la Virgen del Carmen, sin romería de San Antonio, ni ofrenda a la Patrona. Tampoco habrá Pascua del sacrificio, si la Ciudad termina, como parece, haciendo caso a los informes de los servicios veterinarios, mientras siga habiendo riesgo de rebrotes de la pandemia de coronavirus COVID-19. Todo lo pendiente desde septiembre queda definitivamente anulado. Es la extraña normalidad de un año con verano pero sin primavera.

Así lo ha admitido el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia y la responsabilidad individual. De momento, la Noche de San Juan no solo se ha suspendido sino que la Consejería ha pedido la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para impedir cualquier intento de acceder alas playas. “Nos dan miedo los adolescentes”, admite Guerrero. “No está contemplado que se celebre la Virgen del Carmen ni la Patrona, se ha suspendido y se ha aceptado”, ha matizado, dejando una rendija abierta a la posibilidad de realizar algún acto público para volver a cerrarla inmediatamente: “Yo creo que no va a haber nada, sinceramente”.

Sí se aplazan a septiembre parte de la programación cultural suspendida por la pandemia de COVID-19, que se retomarán coincidiendo precisamente con el Día de Ceuta.