El Parque admite “aglomeraciones no controladas” en La Isla pero niega falta de control de las normas

El Parque Marítimo del Mediterráneo ha respondido, aunque solo a través de la red social Facebook, a las denuncias ciudadanas por las aglomeraciones registradas este sábado en el bar La Isla, dentro de las instalaciones públicas. La empresa municipal alega que en la revisión previa a la apertura de las instalaciones, “se comprobó que se habían adoptado las medidas necesarias para un uso controlado y seguro de dicho bar” y aunque “durante algún momento puntual de la tarde hubo aglomeraciones no controladas en la barra del bar Isla del Parque Marítimo del Mediterráneo, no es cierto que nadie haga por cumplir las normas y medidas establecida”.

Desde el Parque insisten en que el equipo de seguridad “actuó de inmediato en cuanto tuvo constancia de las acumulaciones producidas”, pero, matizan, “algunos grupos pertenecían a la misma denominada burbuja social” aunque “otros no estaban guardando las distancias de seguridad necesarias”. No obstante, añaden, el Parque Marítimo del Mediterráneo, en caso de que los concesionarios no adoptaran las medidas necesarias para asegurar la salud de nuestros clientes, “valorarían y estudiarían el cierre del mismo”.

Desde Parque Marítimo del Mediterráneo quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad y recuerda a todos sus clientes que “la mayor medida de seguridad y control de este virus, son las medidas individuales, responsables y solidarias con tus conciudadanos, y por supuesto, cumplir con las recomendaciones y normas establecidas por los responsables sanitarios".

Desde Parque Marítimo del Mediterráneo quieren reiterar que “todas las medias preventivas y adoptadas para evitar contagios entre los usuarios y prestar el mejor servicio posible a todos sus clientes, controlando la temperatura a la entrada a las instalaciones, con un aforo limitado a 1.000 hamacas, la mitad que en años anteriores, numeradas y con la distancia de seguridad necesaria para un uso controlado y seguro, no son suficientes, si nuestros clientes o concesionarios no adoptan las medidas responsables e individuales necesarias para garantizar y ayudar a que dichas medidas sean efectivas”.

Fe de erratas: La primera edición de la noticia titulaba erróneamente que el Parque admitía "aglomeraciones controladas" cuando en realidad debería decir "NO controladas", pese a que en el interior de la noticia se trasladaban correctamente las palabras de la entidad, que señalaba "aglomeraciones no controladas en la barra del bar Isla del Parque Marítimo del Mediterráneo".