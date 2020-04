Pasear por la playa o hacer surf, sí, bañarse, no. ¿Y bucear o nadar en aguas abiertas? Ni el consejero lo sabe

Una cuestión que ha abordado el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, confirmando que sí, se puede pasear por la playa, manteniendo eso sí las preceptivas distancias y medidas de seguridad. Hasta aquí parece sensato y lógico, pero la orden ministerial permite actividades contradictorias, como el surf, que no encaja muy bien con la prohibición de bañarse, explica Guerrero, que ha adelantado que pedirá una aclaración específica al respecto así ministro de Sanidad. “Pasear por la playa se puede lo que no nos permite Sanidad es bañarse, sin embargo es verdad que es contradictorio, desde el lunes puede hacer surf pero no bañarnos, le he puesto esta duda sobre la mesa al ministro. ¿Se puede practicar el submarinismo o la natación en aguas abiertas”, se preguntaba Guerrero.

Ni el consejero tiene la respuesta. Al menos aún. Guerrero recuerda que la norma prohíbe actividades en grupo, que no se usen vestuarios, que se mantengan las distancias. Normas que cumple Ceuta, recuerda el consejero, que sigue a la espera de que el Gobierno sea más preciso en sus órdenes ministeriales.