El preocupante diagnóstico de los médicos de atención primaria sobre la sanidad en Ceuta

El diagnóstico de los médicos de atención primaria en Ceuta no puede ser más preocupante, según desvela una encuesta nacional llevada a cabo por el sindicato CSIF: el 79 por ciento de los profesionales entienden que en la ciudad no existe una infraestructura adecuada, el 82 por ciento considera que tampoco se fomentan las pruebas diagnósticas específicas y el 89 por ciento considera que en su centro no están potenciadas las actividades de cirugía menor.

La encuesta, a la que ha tenido acceso Efe, ha sido realizada durante 2017 a 11.334 profesionales de atención primaria (médicos, enfermeras, pediatras, residentes, auxiliares, celadores..etc) de todas las comunidades autónomas.

Por comunidades autónomas, son los profesionales de Galicia y Madrid los que en mayor medida creen que no existe esa continuidad asistencial entre la atención primaria y los especialistas (80 %), seguidos de los Aragón (77 %) y Canarias (70 %), mientras que en el extremo opuesto se encuentran los de Baleares (38 %).

A la pregunta de si consideran suficiente el tiempo empleado en cada paciente, el 78 % responde que no, una situación que, según el sindicato, se ha agravado en los últimos años con los recortes en personal que ha dado lugar a "una masificación de las consultas".

Por comunidades autónomas, los profesionales madrileños, casi en su totalidad (95 %), creen insuficiente ese tiempo, al igual que los de Melilla (94 %) y La Rioja (90 %), en tanto que solo el 49 % de los de Cantabria opinan así.

Mayoritariamente (75 %) los profesionales aseguran que no disponen de tiempo específico para formación e investigación, especialmente en el caso de Castilla-La Mancha (95 %), Castilla y León y Valencia (85 % en ambos casos), y La Rioja y Madrid (80 % en las dos), además de Melilla (94 %).

Casi 7 de cada diez encuestados (68 %) afirman que en su centro no están potenciadas las actividades de cirugía menor, especialmente en la Comunidad Valenciana (92 %) y Castilla-La Mancha y Ceuta (89 % en ambas).

Asimismo, un 64 % asegura que tampoco se fomentan las pruebas diagnósticas específicas (64 %), cifra que se eleva al 79 % en Cataluña, al 82 % en Ceuta y al 81 % en Melilla.

La encuesta revela que más de la mitad de los profesionales de atención primaria (58 %) creen que su centro no dispone de la infraestructura adecuada para conseguir una mejor calidad y accesibilidad en los servicios, sobre todo en el caso de Castilla-La Mancha (79 %) y Cataluña (75 %), además de Ceuta (79 %) y Melilla (75 %).

Además, un 60 % opina que la dirección y gestión de su centro de salud no está enfocada a la mejora de la calidad asistencial: un 88 % de los encuestados de Melilla, un 80 % de los de Galicia y un 79 % de los de Castilla y León se pronuncia en ese sentido.