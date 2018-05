Profesionales sanitarios, víctimas de una intoxicación alimentaria en la cafetería del Hospital

La FeSP-UGT de Ceuta ha denunciado este miércoles que la semana pasada se produjo una intoxicación alimentaria en la cafetería de personal del Hospital Universitario que "ha afectado a personal del Servicio de Urgencias y de otras Unidades" del clínico de Loma Colmenar con "síntomas de gastroenteritis". Tenían en común "haber ingerido en el menú higados de pollo".

Los análisis de las muestras tomadas por el Servicio de Medicina Preventiva han revelado la existencia de "ADN de Campilobacter", un grupo bacteriano, lo que ha sido denunciado a la Dirección Provincial de Sanidad.

Según el sindicato, "a pesar de que el Servicio de Medicina Preventiva realiza controles periódicos y rutinarios en la cafetería con protocolos específicos y se ha mejorado mucho en cuanto a limpieza e higiene, no puede supervisar si estas vísceras de origen animal llegaron ya contaminadas cuando se adquirieron o se contaminaron por los propios trabajadores del servicio hostelero, motivo por el cual se les va a realizar un cultivo de muestras en la plantilla de 'Serunion".

Para FeSP-UGT es "sorprendente" que el menú bajo sospecha "se incluyó en el almuerzo del jueves y parece ser que lo mantuvieron hasta el sábado". "No se puede tolerar", ha lamentado la central, "que se cursen comidas de un día para otro: es inadmisible y estimamos que estos asuntos deberían estar controlados debidamente por la Dirección de Gestión y Servicios Generales del Hospital, así como la calidad, origen y precios de los productos con que elaboran los menús, pero parece ser que no es así, la Dirección antes citada no efectúa ningún control y la subcontrata va por libre".

El secretario general de Sanidad en la FeSP-UGT, Antonio José Ponce, también ha lamentado el "descontento" de los trabajadores obligados a hacer uso de la cafetería "por su mala calidad en general, su insuficiencia nutricional, la escasa cantidad de las raciones, que llega al usuario mal descongelada, falta de presentación, etcétera, aspectos todos ellos que repercuten en una inseguridad gastronómica y bromatológica y que la alejan de lo que consideramos fundamentos nutricionales básicos que se deberían de ofrecer a nuestros trabajadores".

"Es necesario que se realice una encuesta de satisfacción a la mayor brevedad y exigimos a la Dirección de Gestión y Servicios Generales del Hospital una explicación formal de este desagradable asunto que en muchos casos puede ser muy grave para la salud de nuestros compañeros y su compromiso de ejercer un mayor y efectivo control al que seguramente también le obligan los pliegos de condiciones y prescripciones técnicas de la adjudicación del servicio de cafetería", ha reclamado el sindicato, que se ha preguntado "qué ocurriría en el hospital y que repercusión tendría para los pacientes si todo el personal de guardia resultara intoxicado".