Salvador Illa, ministro de Sanidad: “¿Qué está pasando en Ceuta?”

Ceuta ha pasado en una semana de ser ejemplo a ser foco. De estar a punto de ser zona libre de COVID -19 hace solo siete días, a hacer saltar las alarmas en el Ministerio de Sanidad y obligar al ministro, Salvador Illa, a descolgar el teléfono y llamar al consejero de Sanidad, Javier Guerrero para preguntar “Qué está pasando en Ceuta?”

El teléfono de Guerrero sonó a las 18.00 horas de este miércoles, dos horas antes de que Ingesa hiciera públicos los datos de un repunte de casos -nueve positivos en el mismo día— que eleva la incidencia en Ceuta, lo que la lleva de ser la región menos afectada a superar en casos proporcionalmente a Melilla, Murcia, Baleares e incluso Andalucía. Una llamada que no solo era una pregunta, era un anuncio y un aviso. “Si seguís así tendréis que volver a la fase 0”, advirtió el ministerio de Sanidad, muy “enfadado”, ha relatado Guerrero, y perfecto conocedor de la situación y de la evolución,, incluidos detalles como la fiesta de cumpleaños en la que se saltaron todas las normas de seguridad y a la que acudió un caso bajo sospecha saltándose el confinamiento.

“Si no somos responsables tendremos que a la fase 0 y no podemos evitarlo”, ha advertido el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que apelado a la responsabilidad de los ciudadanos como la única manera de parar un repunte que tiene “muy preocupados” a todas las autoridades sanitarias. De momento, Illa ya avisó a Guerrero que "·ni pensáramos en pasar de fase". Algo que, en cualquier caso, ya había descartado el propio consejero: "No me planteo pasar ala fase tres, sino asegurar la fase 2".

Guerrero ha explicado que, en la reunión diaria con Delegación de Gobierno, ha pedido toda la ayuda posible a la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como a la Policía Local, y una mayor presencia policial en las calles para disuadir actitudes incívicas y vigilar las numerosas concentraciones de personas, habitualmente jóvenes, que se registran a diario desde que comenzara la desescalada.

El consejero de Sanidad ha sido también muy crítico con el bajo nivel de cumplimiento y de responsabilidad de muchos locales hosteleros, que no hacen cumplir ni vigilan que se cumplan las medidas de aforo y distanciamiento.