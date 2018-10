Sanidad celebra el Día Mundial de la Prueba del VIH

La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad celebra mañana, 20 de octubre, el Día Mundial de la Prueba del VIH, una jornada que tiene por objetivo fomentar el diagnóstico precoz de la infección por el virus que causa el sida sensibilizando sobre la importancia de prevenir y diagnosticar.

En ese sentido, la Consejería organiza actividades tales como un taller informativo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes durante la semana, acciones de difusión desde la Casa de la Juventud mediante redes sociales, la promoción de la prueba desde la RULE mañana, sábado, entre las 21.30 las 00.00 en la Plaza de África y hasta las 03.00 horas en el Parque Urbano Juan Carlos I; y, en colaboración con los centros de salud, la realización de la prueba rápida VIH y sífilis desde las consultas de Enfermería.

La prueba del VIH es clave en la prevención de la infección porque permite beneficiarse lo antes posible de un seguimiento médico y adoptar las medidas necesarias para evitar la transmisión de la infección a otros. Y es que cualquiera es susceptible de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) con prácticas de riesgo.

Desde Sanidad ofrecen numerosas razones, todas de peso, sobre la importancia de la jornada y de realizarse la prueba. Es destacable que una de cada tres personas con VIH no están diagnosticadas; la mayoría de las veces la infección no produce síntomas en mucho tiempo; el retraso diagnóstico empeora la respuesta al tratamiento; las dudas producen ansiedad y no mejoran la infección; los tratamientos actuales son muy efectivos; las personas infectadas y con seguimiento médico tienen una calidad y expectativas de vida similares a las de las personas que no tienen la infección; no hay otra forma de saberlo si no es haciéndose la prueba; solo con su conocimiento se podrá evitar transmitir la infección.

Los test rápidos que la Ciudad Autónoma promueve (VIH y Sífilis), son muy sencillos de realizar, permiten detectar la infección por el virus en tan solo un minuto, se realizan tras un consentimiento informado y tienen una fiabilidad absoluta si el resultado es negativo -el positivo requiere de una confirmación posterior, proceso que se realiza con un asesoramiento terapéutico previo y posterior-.

¿Quiénes y cómo deberían hacerse el test?

En lo que va de 2018 han sido 441 pruebas rápidas de VIH+sífilis las realizadas al amparo de las acciones que lleva a cabo la Ciudad. Lo aconsejable es que se la hagan las mujeres embarazadas o que piensen estarlo; las personas que han padecido alguna infección de transmisión sexual, TBC o hepatitis viral; quienes tengan una pareja estable y quieran dejar de usar el preservativo con ella; todos los que hayan practicado relaciones sexuales con penetración sin preservativo con una persona con VIH o de la que se desconoce si está infectada; y aquellos que hayan compartido material para inyectarse drogas o sin esterilizar para perforaciones en la piel o mucosas.

La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad ofrece todo el año esa posibilidad a los mayores de 16 años. De de forma confidencial y gratuita es posible hacerse la prueba en el Área de prevención del Plan sobre SIDA (cita previa en el 856 205 009), la Unidad de Conductas Adictivas del Plan sobre Drogas y otras conductas adictivas de Ceuta (956 503 359), el CETI, el dispositivo móvil de promoción de salud RULE (jueves, viernes y sábados en la Plaza de África de 21.30 a 23.30 y en el Parque Urbano Juan Carlos I de 00.00 a 3:00 horas), los centros de salud de Atención Primaria (Servicio de Enfermería con cita previa), el Centro Penitenciario de Ceuta y la unidad móvil de atención socio sanitaria dirigida a personas que ejercen la prostitución.

Datos Epidemiológicos

Desde el inicio de la epidemia en España, se han notificado un total de 85.720 casos de sida –en 2017 fueron 3.353 los nuevos casos notificados-. En Ceuta, donde se declaran desde 1987, van 187 hasta junio del año pasado -el mayor número de casos se registró en 1996 con un total de 29, la mayoría, por vía parenteral-.

En el ámbito local, cabe señalar que del total de casos, el 83 % son hombres y el 17 %, mujeres; la edad media en el momento del diagnóstico es de 34 años y los casos se distribuyen según la vía de transmisión en 127 PID (personas que se inyectan drogas), 33 por vía de transmisión es heterosexual, 7 por vía HSH (hombres que tienen sexo con hombres), 3 por vía vertical (madre-hijo) y 17 sin registro de vía de transmisión.

Por lo demás, el número de nuevos diagnósticos de VIH (SINIVIH) se puso en marcha en España en el año 2003 y hasta la fecha hay un total de 44.066 diagnósticos de infección por VIH. En Ceuta, los casos notificados desde su entrada en funcionamiento y hasta 2017 suman 39.

En cuanto al CETI, el Plan sobre SIDA de la Consejería lleva un registro de los casos VIH ahí detectados al objeto de diversificar los programas de prevención adaptándolos a las necesidades de ese colectivo, social y culturalmente heterogéneo y especialmente vulnerable. Durante 2017, fueron notificados en el CETI un total de 10 casos de VIH y el acumulado desde 2000 se eleva a 87.