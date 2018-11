Sanidad reparte más de 100 guías para escolares diabéticos en los centros educativos

La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, en colaboración con el Ingesa y la Asociación Ceutí de Diabetes, ha ofrecido charlas formativas a profesores y personal de administración de 32 centros educativos y ha repartido más de un centenar de guías del 'Protocolo de Diabetes en los centros escolares', que se ha implantado este año con el objetivo de atender de manera correcta en la escuela de los niños que padecen esta enfermedad, incluyendo la administración del correspondiente tratamiento en el caso de que fuera necesario.

Estas charlas, que se repetirán cada dos cursos, pretenden que los profesionales de los centros de colegios e institutos tengan información y conocimientos suficientes de la enfermedad, así como pautas de actuación en el caso de que fuera necesario. La formación ha sido impartida por personal de la Unidad de Diabetes del Hospital Universitario y se ha completado, con el objeto de facilitar en todo momento el acceso a la información a los centros educativos, se ha distribuido el protocolo por correo electrónico.

Son datos que la Consejería que dirige Adela Nieto ha dado a conocer con motivo, mañana miércoles, día 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes, que este año irá acompañado del lema 'La diabetes concierne a cada familia' y que está referido al papel que tiene la unidad familiar en la atención, educación y prevención de esta enfermedad y sus complicaciones. En este sentido, la Consejería recuerda que el diabético requiere un autocontrol y tratamiento diarios, y una dieta y estilo de vida saludable, actividades para las que el apoyo de la familia es fundamental, de ahí la importancia de concienciar sobre la enfermedad al entorno del paciente.

Como recordatorio de la importancia de la jornada esta noche y la de mañana se iluminará de color azul de nuevo el Foso, las Murallas Reales y las Murallas Meriníes, siguiendo el ejemplo de numerosas ciudades en todo el mundo.

El contenido de este protocolo ha sido fruto del consenso alcanzado entre las instituciones implicadas en la atención de la Diabetes. La Comisión Técnica creada para su redacción contó con la participación de la Consejería, la Dirección Territorial de Ingesa, la Dirección Provincial de Educación y la asociación de diabéticos.

Diabetes en Ceuta: algunos datos

La Consejería de Sanidad, de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta de prevalencia realizada en Ceuta a instancias del Programa de Diabetes de la Consejería, cifra en unos 7.500 los ceutíes con esta enfermedad, lo que representa un 9% de la población. No obstante, a estos datos habría que sumar los diabéticos menores de 15 años, los pacientes atendidos en otras instituciones no públicas y aquellas personas no diagnosticadas pero que presentan la enfermedad.

Otros datos reflejados en el estudio de prevalencia indican que en el 16,8 % de los hogares reside al menos una persona con diabetes diagnosticada; el 77,2 % de la diabetes diagnosticada en Ceuta es del tipo 2 y que existe un claro componente femenino (12,1 % de mujeres frente a 7,5 % de hombres).