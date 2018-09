El Congreso de SATSE pone a Ceuta en el mapa internacional de la Enfermería

El I Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermería y Fisioterapia ‘Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla’ ha cerrado este mediodía sus puertas en el Auditorio del Revellín con más de 300 participantes, alrededor de una veintena de ponentes de distintas nacionalidades, la presentación de cerca de 80 pósteres y una quincena de comunicaciones orales sin contar las actividades de ocio y culturales como ha sido el cóctel de bienvenida en el Parador La Muralla, la cena de gala en los Jardines del Sarao o la visita a las Murallas Reales.

La secretaria autonómica del sindicato en la ciudad autónoma, Elisabeth Muñoz, ha destacado en la clausura que, con este Congreso, SATSE ha puesto a Ceuta con este Congreso en el mapa internacional. En las conclusiones, Muñoz ha reiterado que emprendieron la organización de este acontecimiento “con muchas ganas de poner a la Enfermería en el lugar que se merece, en una ciudad en la que cuesta mucho trabajo, pese a que está valorada por la ciudadanía, la nuestra se trata de una profesión muy desconocida”. A su juicio, existe un desconocimiento generalizado acerca de la Enfermería y la Fisioterapia, “no saben la formación ni el conocimiento que tienen”.

Para la responsable de SATSE era fundamental que el Congreso cumpliese dos objetivos principales: “Visibilizar y exponer a la luz de toda la población, y no sólo de los profesionales, lo que se hace desde la Enfermería y la Fisioterapia”; y trasladar a los participantes este orgullo de la profesión que tenemos”. Como segundo objetivo, y no por ello menos importante, “queríamos que quedara en los corazones de los participantes una semilla que estoy segura que va a dar frutos en el futuro y es la faceta investigadora de la Enfermería porque muchas veces, desde la labor asistencial, se piensa que es inalcanzable, pero no es así, es alcanzable”.

Desde SATSE apoyamos siempre todas las iniciativas con un presupuesto reducido porque somos una ciudad pequeña pero que, con mucho trabajo, todo se suple. La colaboración de la Ciudad Autónoma ha sido esencial y de RTVCE también porque dará a conocer, de forma gratuita a nivel nacional e internacional, las sesiones del Congreso a través de un vídeo. Además de a los organismos anteriores, Muñoz ha mencionado las contribuciones al Instituto de Estudios Ceutíes, a la Consejería de Sanidad, Turismo y Educación así como a todos aquellos que han aportado su granito de arena. Asimismo, la secretaria autonómica ha dedicado un agradecimiento más personalizado al Comité Organizador y al Científico por su trabajo.

A continuación, ha intervenido en la clausura Luciano Rodríguez Díaz, presidente del Comité Científico quien ha expuesto sus conclusiones. Una “locura” que, ha señalado, sin las “ganas y motivación” demostradas por Muñoz, la vicepresidenta del Comité Organizador, Encarnación Bastida, y por el vicepresidente del Comité Científico, Sergio Toribio, “este Congreso hubiese sido imposible”.

“Aparte de conocer a mucha gente interesante y escogidos con tacto, creo que hemos creado, parafraseando al doctor Manuel Amezcua, semillas de investigación, de motivación, hemos transmitido lo que hemos hecho aquí y las redes sociales están que revientan”, ha valorado Rodríguez. Incluso, ha resaltado, el Comité ha recibido propuestas de hospitales que conectaran con el Hospital Universitario para proyectos de investigación, lazos de colaboración e ideas de investigación.

El presidente del Comité Científico también ha subrayado que el 60-70 por ciento de los pósteres presentados son de personas de Ceuta y los foráneos ha comprobado que en Ceuta se desarrolla un trabajo interesante. “Un orgullo tremendo”, ha resumido Rodríguez, quien ha dedicado palabras de agradecimiento a la ciudad y a los ponentes, que han tenido que sufrir el levante, pero que también han disfrutado de su estancia. “Creemos ese conocimiento porque los enfermeros somos muy grandes pero a veces no nos lo creemos pero tenemos que hacerlo y vender profesión”, ha concluido poniendo punto y final a esta primera edición del Congreso.

Premios

El primer y único premio en la presentación de Comunicación Escrita tipo Póster ha correspondido a la titulada ‘Detección precoz de enfermedades endocrino metabólicas en recién nacidos en Ceuta’, cuyas autoras han sido Jennifer Campanón, Mª José Campanón Ramón, Delia María Díaz López e Inmaculada Adalid Aguilar.

El siguiente premio, relativo a la Mejor Comunicación Oral de este Congreso, ha sido otorgado a ‘Variabilidad del parto en el Hospital Universitario de Ceuta con respecto a la media en España y los datos de la OMS’ y cuya autoría pertenece a Silvia Ortega del Valle, Manuel Carrasco Guerrero, Irene Gómez González y Claudia Martínez Picón.

El Comité del Congreso ha procedido a la entrega de los dos grandes premios que forman parte de la aportación que ha realizado el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería. El Comité Científico realmente no lo ha tenido fácil y han sido varios los trabajos presentados que han merecido este reconocimiento pero sus componentes han utilizado una serie de criterios objetivos en base a los cuales ha resultado un único ganador en cada una de las dos categorías.

El presidente del órgano colegial, Luis de la Vega, ha sido el encargado de dar los premios.