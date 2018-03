Solo uno de cada cuatro afectados por EPOC en Ceuta está diagnosticado

Con motivo de la conmemoración de este día, el Ingesa de Ceuta quiere llamar la atención de la población sobre la Enfermedad Obstructiva Crónica, una enfermedad respiratoria crónica sin una cura definitiva y que tiene su principal factor de riesgo en el tabaco.

Según la responsable de EPOC en el Hospital Universitario, Pilar Jiménez, “de entre las enfermedades respiratorias que tratamos día a día, sabemos que la EPOC, o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, es todavía poco conocida y extraña para muchos enfermos y toda una sorpresa para las personas recién diagnosticadas. Y esto ocurre, a pesar de que se trata de una de las enfermedades más importantes y comunes”.

En España se calcula que más de 2 millones de personas sufren EPOC, aunque un 70% de ellas aún no lo sabe porque no ha sido diagnosticada. No han hecho caso a la tos, a la expectoración o a la bronquitis. No han acudido al médico por estos síntomas y sobre todo, siguen fumando. Además, del tercio de los españoles que fuman, entre un 20 y un 25 % desarrollarán EPOC, una enfermedad que mata cada año a 18.000 españoles.

Esa incidencia y prevalencia también afecta a la población ceutí. Jiménez ha manifestado que “en Ceuta, sólo un 25% de enfermos afectos de EPOC está diagnosticado. Hay un elevado porcentaje de la población ceutí que fuma y que aún no sabe que padece una enfermedad respiratoria que le puede matar”.

La responsable de EPOC en Ceuta añade que “para hacer frente a la EPOC, la población, sobre todo la fumadora, debe concienciarse a abandonar ese hábito y para que consulten a su médico ante cualquier síntoma respiratorio persistente. Neumólogos y profesionales de la salud respiratoria invitamos a la población a conocer la EPOC en este día”.