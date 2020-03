Todo lo que tiene que saber sobre el Estado de Alarma

Todo lo que supone la declaración del Estado de Alarma y las principales declaraciones del presidente del Gobierno en 27 píldoras del tamaño de un 'tweet':

✅ "En el Consejo de Ministros extraordinario hemos aprobado el Estado de Alarma como consecuencia del COVID-19"

✅ "España se enfrenta a una pandemia que es mundial. Una crisis sanitaria, económica y social a la que debemos responder con excelencia científica y con todos los recursos necesarios"

✅ FASE CONTENCIÓN Los escenarios son cambiantes y requieres de respuestas adaptadas. Hasta ahora y, siempre aconsejados por los expertos en epidemias y pandemias, estábamos en fase de contención reforzada

✅ ESTADO DE ALARMA Entramos en una nueva fase activando el mecanismo constitucional que es el Estado de Alarma

✅ RESPUESTAS Nuestra prioridad es la salud de todos pero debemos atender también a las familias, trabajadores y empresas.

✅ MEDIDAS EN PRÓXIMO CMIN Serán cuatro grupos de medidas: en apoyo a trabajadores, autónomos, empresarios, familias y colectivos vulnerables; en apoyo a flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos (ERTE´s); en apoyo a actividad económica y de empresas para garantizar liquidez; en apoyo a la investigación de la vacuna contra el coronavirus. Todas las medidas se sumarán a otras que iremos aprobando y a las activas desde el 10 de marzo.

✅ MEDIDAS Las medidas recogidas en el Estado de Alarma incluyen:

✔ DURACIÓN. Afecta a todo el territorio nacional durante 15 días que podrán prorrogarse con autorización del Congreso si fuera necesario

✔ AUTORIDAD. La Autoridad Competente en todo el territorio será el Gobierno de España a partir de hoy

✔ AUTORIDADES DELEGADAS. Serán también autoridades competentes delegadas la ministra Margarita Robles, el ministro, Fernando Grande Marlaska, el ministro José Luis Ábalos y el ministro Salvador Illa, habilitados para dictar los acuerdos, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que sean necesarias

✔ FyCSE. Los integrantes de las FyCSE, todos los Cuerpos de Policía de las CCAA y de las Corporaciones Locales quedarán bajo las órdenes directas del ministro del Interior

✔ PROTECCIÓN CIVIL. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil actuarán también bajo la dependencia funcional del ministro del Interior.

✔ FUERZAS ARMADAS. en cualquier momento y cuando sea necesario dispondremos de la actuación de las Fuerzas Armadas

✔ CIRCULACIÓN DE PERSONAS. Los ciudadanos podrán circular por la vía pública solo para adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a servicios sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo; retorno al lugar de residencia; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras; por causa de fuerza mayor; cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada. Los desplazamientos tendrán que ser individuales, salvo para personas que necesiten ir acompañadas.

✔ VEHÍCULOS Se permitirá la circulación de vehículos particulares para la realización de esas actividades y para el repostaje en gasolineras

✔ CARRETERAS. El ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas

✔ EDUCACIÓN. Quedan suspendida la actividad educativa o de formación presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza

✔ COMERCIOS. Queda suspendida toda la actividad comercial minorista a excepción de los comercios de alimentos, productos farmacéuticos, sanitarios y de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos

✔ OCIO. Quedan suspendidas las actividades y establecimientos recreativos y otras adicionales. Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio. Quedan suspendidas también las verbenas, desfiles y fiestas populares

✔ LUGARES DE CULTO. La asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a evitar aglomeraciones

✔ SANIDAD. Todas las Autoridades civiles de la Administraciones Públicas del territorio nacional, y en particular las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedan bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad. Las Administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencias. Todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados, se ponen a disposición del ministro de Sanidad

✔ SUMINISTRO DE BIENES. El Ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica. Practicar requisas temporales o imponer prestaciones personales obligatorias.

✔ MOVILIDAD. El Ministro de Transportes queda habilitado para dictar los acuerdos sean necesarios para garantizar los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas. Se mantiene el 100% de cercanías, transporte público de viajeros por carretera, ferroviario y marítimo. Se reduce a la mitad los servicios ferroviarios de media distancia, servicios regulares de transporte de viajeros por carretera y marítimo

✔ SUMINISTROS. El Gobierno de España garantiza el suministro alimentario en todos los supermercados y tiendas de alimentación, así como el suministro de energía eléctrica, gas natural y derivados del petróleo

✅ COORDINACIÓN me reuniré, mañana por videoconferencia con los Presidentes autonómicos para garantizar una coordinación del más alto nivel en la respuesta al Coronavirus. No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios. Nuestros ciudadanos son lo primero. La coordinación, cooperación y colaboración, en definitiva: unión.

✅ LUCHAR TODOS el objetivo en esta batalla contra el virus es primero reducir su propagación, después detenerla y por fin eliminarlo. La victoria sobre el virus comenzará cuando el número de altas médicas sea superior al de nuevos infectados, será mayor cuando caiga en picado la propagación a nuevos enfermos y será total cuando, además de eliminarlo, contemos con una vacuna que evite futuras pandemias

✅ COLABORACIÓN Como Presidente del Gobierno, os pido vuestra colaboración: paremos los bulos, actuemos con responsabilidad, disciplina social y sentido de comunidad. Hoy debemos recordar que en la crisis económica de 2008 nos salvaron nuestros mayores, en esta crisis son ellos los que más necesitan nuestra ayuda

✅ AGRADECIMIENTOS A los profesionales de la salud que sois ejemplo de heroicidad con vuestra entrega y vuestro trabajo; a las autoridades locales, autonómicas, europeas e internacionales, que ponéis por delante el interés común y la unidad de acción; a las FyCSE que veláis por el orden público; a nuestras Fuerzas Armadas que se unen a esta tarea ya en alerta; a los investigadores que trabajáis a contrarreloj para encontrar la cura del COVID-19; al mundo de la cultura, que con altruismo está haciendo llegar hasta las casas libros, conciertos y películas de forma gratuita; a los empresarios y autónomos que sacrificáis los ingresos de vuestros negocios para proteger a vuestros clientes y a vuestros trabajadores; a los informadores y medios de comunicación; a quienes acuden a donar sangre antes de recluirse; a las madres y padres que tranquilizáis a vuestros hijos; a quienes cuidáis de las personas más vulnerables