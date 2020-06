Teresa López vuelve al Congreso para votar en contra del estado de alarma

La diputada de VOX por Ceuta, Teresa López, ha vuelto este miércoles al hemiciclo del Congreso de los Diputados para asistir al pleno en el que está previsto que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante la sexta y última prórroga del Estado de Alarma, contra el que Vox votará no. Desde mediados de marzo, justo antes de que el país tuviera que confinarse ante la pandemia de la Covid-19, López no viajaba a Madrid para asistir a un pleno, ya que la asistencia a las Cortes Generales ha estado restringida.

López votará en contra de la prórroga del Estado de Alarma como lo ha venido haciendo su grupo parlamentario desde abril. La formación ha denunciado, en reiteradas ocasiones, que este se trata de un Estado de Excepción encubierto que no piensan apoyar con su voto. “Esta nueva prórroga del Estado de Alarma es la continuación de la hoja de ruta del Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias al lado de golpistas y herederos de ETA”, critica la diputada nacional de VOX. Para López, “lamentablemente esta prolongación no se debe a criterios científicos o técnicos, sino al ansia de Sánchez de estar en el Gobierno para usar el poder mientras está cavando la tumba de la democracia”, explica recurriendo a los habituales lugares comunes de la formación ultra.

Durante este tiempo, en total, la diputada nacional de Vox ha registrado, desde mitad de marzo, 160 preguntas, 10 solicitudes de informe y 5 PNL. "López ha estado especialmente atenta a las carencias en los materiales de protección frente a la Covid-19 de los colectivos más expuestos al virus como han sido los sanitarios o los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, también ha interpelado en varias ocasiones por la situación de transfronterizos e inmigrantes, mayores y menores de edad, que han sido atendidos desde marzo por la Ciudad Autónoma a petición de Delegación del Gobierno", explican desde la formación ultraderechista.

La diputada nacional de VOX ha sido especialmente crítica con la gestión que se ha hecho por parte de la representación del Gobierno de Sánchez en la ciudad, encabezada por Salvadora Mateos, de la que ha criticado “lo poco que se preocupa por Ceuta”. “La Delegación del Gobierno no ha hecho más que seguir las instrucciones de Madrid, no ha mirado en ningún momento por los intereses de Ceuta y de sus ciudadanos”, afirma la diputada ultra para añadir: “Empezó aceptando el tránsito de cientos de caravanas por la frontera en pleno Estado de Alarma, continuó abandonando a su suerte a la Ciudad Autónoma con Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) en un pabellón que se ha demostrado, como dijo VOX, que no era la solución de acogida a esos menores, y todavía no ha sabido cerrar el capítulo lamentable de semanas de repatriaciones”.