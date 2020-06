Todas las marroquíes que han dado a luz en Ceuta desde el 14 de marzo están casadas con españoles

El Gobierno central ha negado que exista constancia alguna de que en la ciudad hayan funcionado durante los últimos tres meses "pisos patera que estarían sirviendo como una particular sala de espera para mujeres marroquíes en avanzado estado de gestación". "Actualmente en Ceuta, teniendo en cuenta que tras el 14 de marzo, con las fronteras cerradas, no se ha detectado ningún cruce de mujeres marroquíes: las que se ha constatado han ingresado en centros hospitalarios para dar a luz son ciudadanas del país vecino casadas con ciudadanos españoles que por diversas circunstancias no son todavía titulares de residencia legal en España", ha advertido en su contestación a una pregunta de la senadora Yolanda Merelo (Vox).

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan desde hace tiempo, antes del inicio del estado de alarma, investigando el fenómeno de partos de mujeres marroquíes en situación irregular en territorio ceutí, que en su momento habían cruzado la frontera de forma regular y se mantenían en la aiudad autónoma hasta el momento del parto", ha añadido el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según los datos del INGESA, el número de partos en el Hospital Universitario se ha reducido sensiblemente desde el cierre de la frontera. En enero fueron 110, 93 en febrero, 39 en marzo y 54 hasta los últimos días de abril. Durante los últimos años aproximadamente el 40% de los alumbramientos registrados en la ciudad son de madre extranjera con independencia de si es residentes en el país vecino o en territorio español.

Merelo quería saber "cuál es el resultado de las investigaciones que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con los pisos patera" y "cuántas personas han sido investigadas relacionadas con estos hechos delictivos". También "cómo va a controlar el Gobierno que estas mafias no sigan llevando embarazadas marroquíes no residentes en España al hospital".

Para fundamentar su interpelación apeló a una información según la cual a finales de marzo "embarazadas marroquíes seguían llegando para dar a luz a pesar de estar cerrada la frontera" gracias a "la posible existencia de mafias que ofrecen la posibilidad de vivir en Ceuta hasta el último tramo del embarazo para ir directamente al hospital cuando llegue el momento de dar a luz".