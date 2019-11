No tome antibióticos por su cuenta si quiere que le hagan efecto cuando realmente los necesite

El INGESA y la Consejería de Sanidad, en colaboración con los Colegios de Médicos, Enfermería y Farmacéuticos han instalado este lunes dos mesas informativas en el Centro de Salud de Otero y en el Hospital Universitario para alertar a la ciudadanía de las graves consecuencias que trae el uso irresponsable, "irracional", de antibióticos (sobre todo Amoxicilina y Citromicina), cuyo consumo sin prescripción médica genera resistencias que después rebajan su efectividad cuando realmente son necesarios.

El director territorial del INGESA, Jesús Lopera; el consejero de Sanidad, Javier Guerrero; el jefe de Medicina Preventiva del clínico de Loma Colmenar, Julián Domínguez, y otros especialistas han incidido ante los medios en ese mensaje. "Lo que pretendemos", ha resumido Lopera, "es trasladarle a la población en el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos que no son medicamentos de uso rutinario, que se puedan utilizar de un familiar a otro y que no se pueden tomar si no es en la dosis y tiempo que prescriba un médico".

Hacer lo contrario "nos lleva a que infecciones que hace años se trataban con facilidad porque los gérmenes eran sensibles a los medicamentos disponibles ahora son resistentes o multirresistentes, con lo que hacen falta antibióticos más potentes que a su vez generan mayores resistencias... Llegará un momento en el que no tengamos armas eficaces para atender a diversos tipos de infecciones", ha alertado Lopera sobre la "trivialización" de estas medicinas "para cualquier gripe o catarrillo".

Más de 3.000 personas mueren ya caa año en España por este círculo vicioso que las instituciones locales intentan combatir con miles de folletos informativos editados por la Consejería de Sanidad. Domínguez ha tildado de "gravísimo" el problema a nivel internacional y ha explicado que en el Hospital Universitario se ha realizado un estudio que refleja que las resistencias han creado en solo dos años un 169%. Este año se han detectado "cinco bacterias altamente multirresistentes".

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ceuta, Mario de Miguel, ha defendido que en las boticas locales es imposible conseguir antibióticos sin receta y ha animado a la ciudadanía a desprenderse de los sobrantes en los puntos especialmente habilitados en cada una de ellas a tal efecto.