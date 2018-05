UGT acusa a Ingesa de aportar datos falsos de listas de espera al Ministerio de Sanidad

“La información contenida en dicho estudio no es fidedigna.Y decimos que no lo es, porque la Gerencia de Atención Sanitaria no incluye en el cómputo de los 3.755 pacientes que esperaban su primera cita con el especialista a 31 de diciembre de 2017, las muchas peticiones que a dicha fecha se encontraban archivadas en carpetas correspondientes a agendas cerradas”, explican desde UGT.

Un dato escamoteado que, apunta a UGT, sirve para que Ceuta aparezca con registros y demoras medias muy similares a la media, a la par que comunidades autónomas “que cuentan con muchos más recursos humanos y materiales”, señalan.

Un sistema de contabilidad de listas de espera que, denuncian desde UGT, “al margen el aspecto asistencial deplorable, la mala praxis, la ilegalidad que constituye el cierre de las agendas”, la Gerencia de Atención Sanitaria contraviene también, según el sindicato, el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de la Salud y que, subrayan, “estipula que los pacientes pendientes de primera consulta externa, primera prueba diagnóstica o terapéutica o intervención quirúrgica deberán estar incluidos en el registro establecido para ello (Art. 2.2)”.

Desde UGT echan de menos también que Ingesa facilite el dato de demora máxima, al que están obligados, y que no se comunica al paciente, como marca la Ley. “Las demoras máximas nunca se informan como tales, aun cuando se requieren en las Comisiones Ejecutivas Provinciales”, denuncia el sindicato.

UGT sospecha, “con el antecedente de las agendas cerradas, que sorprendentemente y según el director territorial no existen”, que “la misma práctica fraudulenta no se aplique también a los pacientes que se encuentran en las Lista de Espera Quirúrgica, es decir, que consten muchos menos pacientes en lista de espera de los que realmente son, para camuflar asimismo los datos reales y que no consten en los datos estadísticos oficiales”.

Para corroborar o desmentir sus sospechas, UGT exige a INGESA -aparte de los requerimientos de inspección que ya se encuentran solicitados-, una auditoría de las demoras de las consultas de especialidades y de las listas de espera quirúrgica declaradas por la Gerencia de Atención Sanitaria de los últimos 4 años.