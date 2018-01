UGT ve "vergonzoso" que el INGESA no pague a los pacientes el embarque de sus coches para tratarse fuera

"Una vergüenza". Eso es lo que es, a juicio de FeSP-UGT de Ceuta, las ayudas que da el INGESA a los pacientes que tienen que tratarse fuera de la Ciudad. "Que publique una Resolución para pagar la gasolina en sus desplazamientos a la Península pero no se haga cargo del pago del traslado del vehículo particular en el barco nos parece una desfachatez y una falta de respeto", ha añadido.

El sindicato opina que "es otra muestra de discriminación a los ciudadanos de Ceuta y Melilla por su condición geográfica", ya que "cualquier ciudadano de la Península puede optar por desplazarse en un vehículo particular a otras localidades para recibir las prestaciones sanitarias que precise". "Sin embargo", ha comparado, "en el ámbito del INGESA, a nuestros conciudadanos se les niegan los mismos derechos".

"También debería el INGESA", han reclamado los ugetistas, "realizar un cálculo de lo que supone utilizar en estos casos el vehículo particular, puesto que incluso podría resultar más barato que utilizando otros medios de transporte: autocar, ferrocarril, avión, etcétera".

FeSP-UGT "no entiende" que la Administración modifique ahora una Resolución de hace 12 años "para añadirle una ridícula disposición como ésta, pero en cambio, que no se modifiquen las cuantías de manutención y de alojamiento, 10 y 15 euros por día, respectivamente, como en 2006".

"En este caso el INGESA no realiza ninguna modificación, quizá porque los técnicos de este organismo piensan que en los últimos doce años los precios de las cosas no han experimentado ningún aumento", ha reprochado el sindicato desde la convicción de que "los pacientes que deben desplazarse a otros centros en localidades distintas a las ciudades autónomas no lo hacen por capricho sino porque el sistema sanitario de esta ciudad no les proporciona en su totalidad los medios sanitarios y terapeúticos que precisan para su tratamiento".

La central ha exigido al INGSA que duplique "con urgencia" esas cantidades al menos hasta 20 euros por día para manutención y 30 para alojamiento, "cuantías mínimas con independencia de la aportación que realiza la Ciudad [9,6 euros por jornada] porque, en definitiva, la condición geográfica no debe restringir los derechos de los pacientes de Ceuta y Melilla".