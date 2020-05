Ver a la familia, quedar con amigos, ir de tiendas, una caña… Esto podrá hacer en Ceuta desde el lunes

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado este viernes pasadas la 20.30 hora en rueda de prensa que Ceuta pasará el lunes a la fase 1, como aproximadamente la mitad del resto de la población y el territorio español, de acuerdo con los criterios técnicos analizados para garantizar una respuesta adecuada en caso de rebrote epidémico agudo de la pandemia del coronavirus .

También se han valorado criterios relacionados con la transmisión de la enfermedad, como el número de contactos que transmiten la enfermedad en cada positivo identificado, la incidencia acumulada, los casos sospechosos identificados y dónde (Atención Primaria o Hospitalaria)...

Finalmente se han valorado indicadores de gravedad más allá del ámbito de la transmisibilidad y la atención hospitalaria; de capacidad del sistema para responder a rebrotes... Una serie de factores cualitativos y cuantitativos que han permitido dar luz verde a Ceuta para pasar a la fase .

Reunirse con amigos, sentarse en la terraza de un bar, ir de tiendas… Son algunas de las actividades cotidianas que recuperamos este lunes 11 de mayo con la entrada de la ciudad autónoma en la primera fase de la desescalada o Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad, como lo ha bautizado el Gobierno central.

Una fase que, eso sí, mantiene la limitación del movimiento de personas dentro de la misma provincia y cuya letra pequeña se conocerá en un BOE este sábado.

El Gobierno central anunciará entre este viernes y el sábado, qué provincias pueden relajar un poco más su desconfinamiento. Ceuta está entre las aspirantes que han solicitado pasar de pantalla en la desescalada, a la espera de que el Ejecutivo dé el visto bueno para poner en marcha las medidas de alivio de la cuarentena. A la espera de la última palabra del Ministerio de Sanidad, estás son las actividades que estarán permitidas desde el 11 de mayo:

Visitas a amigos y familiares

Salvo que usted sea positivo por coronavirus o esté en aislamiento por síntomas o contactos estrechos, desde lunes 11 podrá visitar a sus familiares y ver a sus amigos.En esta primera fase de desescalada se permite al fin el contacto social. Eso sí, siempre en grupos reducidos y siempre que se trate de personas no vulnerables ni con patologías previas. Se permitirán reuniones de hasta 10 personas, tanto al aire libre como en un domicilio, aunque se deberá guardar una distancia interpersonal de dos metros y mantener las medidas de higiene.

Eso sí. Siguen PROHIBIDOS los desplazamientos entre provincias y los traslados a SEGUNDA RESIDENCIA, ni si quiera cuando estén en la misma provincia. Todos aquellos que quieran disfrutar de la segunda residencia tendrán que esperar a la fase 2 (Intermedia) para hacerlo, a partir del 25 de mayo. Y cuando ese momento llegue, sólo se permitirá desplazarse a una segunda residencia dentro de la misma provincia.

Vuelta a los bares

Ya no tendrá que hacer deporte si quiere tener una excusa para salir de casa. Desde el lunes 11 —y tras el acuerdo de los hosteleros con el Gobierno de Vivas— podrá sentarse en una terraza para tomar algo con amigos, aunque con restricciones.

La apertura de terrazas se hará con el 50% de las mesas disponibles y garantizando una distancia mínima de dos metros entre ellas. Como se especifica en las reuniones sociales, los grupos de clientes tendrán un máximo de diez personas. Para darle la mayor amplitud posible y apoyar al sector, la Ciudad ha anunciado que peatonalizará provisionalmente alguna calle .

Será obligatorio desinfectar las mesas entre un cliente y otro y no habrá cartas de menú ni servilleteros. Se limitará al 30% de las mesas permitidas en años anteriores en base a la licencia municipal asegurando distancias. Podrían tener mayor número de mesas si el ayuntamiento permite más espacio disponible, respetando la proporción mesas/superficie del 30% y con un incremento proporcional de espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública.

Traslados en coche

La limitación de un solo ocupante por vehículo finaliza también desde el lunes 11. Los habitantes de un mismo domicilio, los llamados convivientes, pueden compartir un coche de hasta nueve plazas.

Reapertura del comercio

Aunque los pequeños comercios ya tienen permiso para volver a la actividad comercial desde el 4 de mayo con cita previa, desde este próximo lunes podrán abrir los comercios de menos de 400 metros cuadrados, igual que en la fase 0, pero ya no será necesaria la cita previa ni la atención individual. Las tiendas deberán respetar un aforo máximo del 30 % de su aforo, garantizar una distancia de seguridad mínima de dos metros y disponer de un horario de atención preferente a mayores.

Al igual que en la hostelería, se añaden obligaciones higiénicas y los comerciantes tendrán que desinfectar dos veces al día el local. La vuelta al trabajo no alcanza aún a los centros comerciales, que deberán esperar a fases posteriores. Además, cuando así lo proponga el ayuntamiento correspondiente, también podrán reiniciar su actividad los mercados al aire libre/venta no sedentaria (mercadillos) en la vía pública, con condiciones de distanciamiento entre puestos, y delimitación del mercado ambulante para correcto control del aforo por las fuerzas de seguridad. Limitación inicial al 25% de los puestos habituales.

Hoteles

Se habilita la apertura sin utilización de zonas comunes y con restricciones, por ejemplo, en restauración, entre otras actividades, desinfección y refuerzo de normas de salud e higiene.

Educación y Universidad

Los centros educativos abrirán para su desinfección y acondicionamiento. Se retoma el trabajo administrativo y de los docentes y personal auxiliar y de investigación, así como la apertura de los laboratorios universitarios.

Cultura y ocio

Abrirán sus puertas de nuevo las bibliotecas (préstamo y lectura con limitación de aforo). Estarán permitidos los actos y espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados (con 1/3 de aforo) y si son al aire libre deberán tener menos de 200 espectadores, siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria. Reabren los museos (solo visitas, no actividades culturales) con un tercio de su aforo y con control de aglomeraciones en salas. Se permite también el turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas y la reactivación de la producción audiovisual y el rodaje de cine y series.

Deporte

Abren las instalaciones deportivas de alto rendimiento para deportistas profesionales, con limitaciones de aforo y medidas estrictas de distanciamiento y para los no profesionales se habilitan de nuevo las instalaciones deportivas al aire libre sin público (solo para practicar deportes en los que no exista contacto: atletismo, tenis), así como las actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

Apertura de templos

Al igual que comercios y bares, las iglesias y mezquitas tendrán permiso para reabrir sus puertas desde el lunes, pero al igual que los primeros, los lugares de culto abrirán en la fase 1 reduciendo su aforo a un tercio. Los responsables de los templos musulmanes de la ciudad ya han avanzado, no obstante, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Islámica, que seguirán cerrados al menos hasta primeros del mes de junio .

Velatorios y entierros

Los velatorios, entierros y funerales estarán permitidos para un número máximo de 15 familiares, manteniendo los protocolos de distancia física y seguridad.

Servicios Sociales

La fase 1 prevé también la reactivación progresiva de los servicios sociales, con prioridad para los colectivos más desfavorecidos y vulnerables a la pandemia: personas con discapacidad, terapias de atención temprana, ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales, así como la atención domiciliaria.

Agricultura y pesca

El lunes marca también la reapertura de actividades del sector agroalimentario y pesquero que mantenían restricciones, aunque las actividades comerciales agrícolas y ganaderas se regirán por las reglas de comercio minorista (vino envasado, animales vivos).

Requisitos laborales

Los comercios y empresas que retomen la actividad deberán contar con un análisis de las exigencias de Prevención de Riesgos Laborales necesarias en las distintas actividades, adaptadas al COVID- 19.