Vivas alerta del aumento de casos en Ceuta y pide una explicación a Ingesa: ¿Nuevos contagios o más test?

No solo los medios reclaman más información y más transparencia al Gobierno central en la gestión de la pandemia de coronavirus COVID19. También lo pide el gobierno autonómico de Ceuta, cuyo presidente, Juan Vivas, ha reclamado al Ministerio de Sanidad y por ende a Ingesa que explique el sensible incremento de casos positivos registrados en la ciudad autónoma, veinte solo este sábado, mientras la curva empieza a plantarse en el resto de España.

Así lo ha denunciado el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que ha comparecido para dar cuenta de lo planteado en la reunión semanal que mantienen los presidentes autonómicos con el presidente de la Nación; Pedro Sánchez. Vivas ha apuntado que mientras la tendencia muestra que en en el resto de España cae el número de contagios y fallecimientos, la estadística de Ceuta muestra justo lo contrario. “En los ultimas 15 días el número de contagios se ha multiplicado por 8, en 15 días hemos pasado de 10 a 83, y según el último parte, del día 4, el número medio de personas que se han contagiado en un día len España es del 5,9% mientras que en Ceuta el incremento es del 17,7 por ciento, eso significa que en Ceuta ahora mismo la cifra de nuevos contagios por día multiplica por tres la media nacional”.

Un “preocupante” pico de contagios para el que tampoco la Ciudad tiene una explicación. Sólo teorías, igual que los ciudadanos de pie. “¿Por qué ocurre? Sinceramente no lo sé, puede haber dos posibilidades, uno que sería la más preocupante, que en Ceuta el virus se estaría propagando con más virulencia que en el resto de España, lo que significaría que estaríamos en una fase preocupante o puede ocurrir que se estén detectando personas contagiadas hace semanas pero que no fueron detectadas por el escaso número de pruebas”, baraja Vivas. “Ojalá sea esto último, pero no lo sabemos y le hemos manifestado al ministro de Sanidad nuestra inquietud”.

Vivas ha querido matizar que su intención es alarmar, sino “llamar la atención”. “ Somos una isla a efectos sanitarios y nuestra capacidad de respuesta hospitalaria medida en número de médicos, número de camas, número de UCI, son sensiblemente inferiores a la media nacional eso es un motivo de preocupación”.

A este respecto, el presidente ha vuelto a solicitar al Gobierno de la Nación en videoconferencia con el presidente Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la garantía del Estado de que se dispondrá de los medios sanitarios necesarios — buque hospital de la Armada incluido— en caso de que la pandemia se dispare en Ceuta y colapse sus capacidades de atención médica.