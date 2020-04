Vivas: “No estoy en condiciones de asegurar que se vaya celebrar la Feria”

Todos los eventos del verano ceutí están en este momento en el aire. Como el gato de Schrödinger, hasta que no llegue el momento no sabremos si el verano en Ceuta ha muerto tal y como lo conocíamos o no. La Feria, la Virgen del Carmen, el Corpus Cristi o las actividades del Verano en las Murallas podrían celebrarse o no. Depende de las circunstancias de la pandemia. Lo único claro, ha subrayado e presidente Juan Vivas, es que “la salud de los ciudadanos es loo prioritario”. Esa será la única condición inexcusable.

“No estoy en condiciones de asegurar que se vaya celebrar la Feria”, ha admitido el presidente a preguntas de los medios. El presupuesto está, los mecanismos para la activación de los gastos necesarios siguen en marcha, pero solo por si acaso. “Si las casetas no valen para este año valdrán para el siguiente”, ha alegado Vivas poniendo como ejemplo la inversión necesaria para el recinto ferial. Sí se ha previsto la contratación de servicios básicos, por si acaso y desde la prudencia, ha subrayado Vivas, pero siempre sin olvidar que si la pandemia sigue o el riesgo de repunte permanece o la prudencia los aconseja, las autoridades sanitarias recomiendan evitar las aglomeraciones.

Del mismo modo, con todo en el aire, se mantienen los gastos de mantenimiento previstos en el caso de las playas. Vivas ha reconocido que tampoco en este capítulo puede tomar aun decisiones definitivas y no se tomarán hasta ver la situación y evolución de la pandemia.

Sí se han suspendido todos los gastos previstos para la agenda del mayor, incluidos los festejos del Día de la Mochila de mayores. Salvo las celebraciones navideñas, todos los eventos y fiestas para las personas de la tercera edad, las más vulnerables en esta pandemia, han quedado anulados.