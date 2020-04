Vox pide responsabilidades por el protocolo del Ingesa que restringe el uso de las mascarillas en el HUCE

El pasado 23 de marzo el Servicio de Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, perteneciente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), repartía entre los trabajadores del centro hospitalario un protocolo en el que se especificaba que sólo el personal sanitario que atendiera directamente a pacientes podría usar mascarilla quirúrgica. Algo sobre lo que la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, preguntará al Gobierno de la Nación, para que aclare “cuál es el motivo para aplicar un protocolo que, si bien debería proteger a nuestros sanitarios, hace lo contrario frente al Covid-19”.

Este protocolo especificaba además que el personal que no atiende a pacientes “no debe llevar mascarilla en ningún caso” y que la mascarilla FFP2 y la bata impermeable “queda restringida a los procedimientos con aerosoles”, es decir, cuando se atiende a pacientes con enfermedades respiratorias. Eso sí, se señala que gafas y guantes se llevan en “todos los casos”. Por ello, López cuestiona si “cree acertado el Gobierno que, en pleno Estado de Alarma por la pandemia del Covid-19, no se recomendara al personal sanitario del HUCE el uso de mascarillas e incluso que se indicara en ese protocolo que no debían utilizarlas bajo medidas disciplinarias”.

En esta pregunta, registrada el miércoles en el Congreso de los Diputados, López también quiere saber si va a tomar alguna medida el Ejecutivo de Sánchez para “depurar responsabilidades” por “este erróneo protocolo” que ha puesto “en riesgo” la salud de los sanitarios ceutíes, la de los pacientes ingresados en el Hospital y la de todo el personal que trabaja en este centro.