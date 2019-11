AEGC pide el cese de la delegada por su "incapacidad" para blindar la frontera

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha solicitado este lunes el cese de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por su "falta de compromiso con la seguridad de los ciudadanos de Ceuta, de los policías y guardias civiles" tras la entrada a lo kamikaze de madrugada por la frontera del Tarajal de una furgoneta cargada con 52 migrantes indocumentados.

"Lo ocurrido se pudo evitar y la propia delegada del Gobierno anunció a bombo y platillo hace tres meses que este paso fronterizo se iba a convertir en una frontera inteligente y con un perímetro de seguridad en condiciones que sea capaz de impedir los asaltos a la frontera, pero es imposible que esto no pasase porque todo se quedó en papel mojado", ha denunciado.

La AEGC ha recordado en un comunicado que el 15 de agosto alertó de "falta de medios" en la aduana para proteger a los guardias civiles que realizan servicio y evitar el paso de los conductores kamikazes que se llenan los bolsillos sin importarles la vida de los inmigrantes y de los agentes".

"Lo hicimos", ha contextualizado, "después de que otro conductor kamikaze entrara por el paso internacional llevándose por delante todo lo que encontró. Nos resulta vergonzoso e insultante que la Delegación del Gobierno utilice nuestra seguridad, la de los ciudadanos e inmigrantes para hacer promesas políticas que no está dispuesta a cumplir", ha censurado.

La asociación apuesta por colocar bolardos para evitar este tipo de entradas, medidas de seguridad para reforzar los accesos y "un perímetro de seguridad en un lugar tan sensible y en alerta 4 nivel antiterrorista". "El coste de esta medida no era y no es excesivo, el de una vida perdida no tiene precio", ha comparado.

Sin embargo, "después de llenarse la boca anunciando una nueva frontera inteligente y milles de millones para reformar el perímetro estamos en el mismo punto, lo que deja patente que la delegada tiene una total falta de respeto por la seguridad de los viajeros, inmigrantes, policías y guardias civiles". "Ceuta, los ceutíes y las Fuerzas de Seguridad necesitan en la Delegación alguien que de verdad se preocupe por su seguridad", ha concluido.