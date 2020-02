Los agentes marroquíes sancionan con 300 dirhams no llevar el cinturón en el área fronteriza

Imagen de archivo.

"Quienes se encuentren en la cola en la aduana marroquí no pueden quitarse el cinturón, tanto en los asientos delanteros como en los traseros, porque son multados con esa cantidad: hasta ahora no se prestaba mucha atención, pero la norma establece que hay que llevarlo puesto en todo momento", alertan las fuentes consultadas, que también subrayan la necesidad de no descuidar la renovación de la admisión temporal de vehículos ceutíes.