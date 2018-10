La Audiencia ordena seguir investigando la grabación y difusión de una relación sexual en el centro

La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación interpuesto contra el auto que, el pasado 29 de enero, acordó el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones seguidas a consecuencia de una denuncia presentada por unos hechos acaecidos el 30 de mayo de 2017 que consistieron en "la grabación y divulgación en redes sociales y publicaciones" que, tanto digitales como en papel, quisieron hacer su agosto en primavera gracias a "unas imágenes de contenido sexual" que afectaban a la intimidad y el honor de la denunciante "sin su conocimiento y sin su consentimiento y cuando pudiera haber estado privada de voluntad por la ingesta de alguna sustancia que la anulase y que ella no ingirió conscientemente".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta ordenó el archivo de las diligencias y a la Audiencia tal posición le resulta "precipitada", sobre todo "cuando se han ordenado diligencias tales como el oficio a la Policía Nacional para localizar el dispositivo móvil o IP del que provino el video publicado", cuyo resultado podía ayudar "a la clarificación de los hechos" antes de decidir "si procede o no sobreseer las actuaciones y qué clase de sobreseimiento resulta el adecuado según las circunstancias que concurran".

La Fiscalía no se opuso a la estimación del recurso "al considerar que no se han practicado las diligencias de investigación solicitadas y admitidas expresamente por lo que no procede la decisión de archivo hasta que se culmine el trámite y se cuente con suficiente acervo probatorio para valorar los hechos y su relevancia penal, so pena de conculcar el derecho de defensa y causar indefensión".

"En este caso, iniciada la instrucción y ordenadas determinadas diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos denunciados, de manera sorpresiva, sin concluir las mismas y sin una explicación plausible al respecto, se acuerda el sobreseimiento libre poniendo término a las iniciadas e incompletas actuaciones", razona la Audiencia.