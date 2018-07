Bomberos mantiene en García Aldave su retén de verano y dos unidades completas

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplazado este domingo por la mañana a Ceuta su helicóptero para sobrevolar el área afectada por el incendio que este sábado asoló, en una primera estimación, aproximadamente entre 60 y 64 hectáreas entre el Mirador de Isabel II y el Serrallo desde las 14.00 hasta las 20.00 horas, cuando comenzó a darse por controlado.

En el vuelo ha participado también el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, y la UME ha alabado explícitamente el trabajo realizado por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la Ciudad y el resto de servicios de emergencias de todas las Admnistraciones e instituciones y la sociedad civil.

El Cuerpo de Bomberos mantiene fijas en la zona, además del retén de verano, dos unidades completas. En una primera estimación, y contando con los medios aéreos, para controlar y sofocar las llamas se han invertido más de 600.000 litros de agua.

La UME trajo anoche a la ciudad autónoma a 34 efectivos con 15 vehículos (entre ellos tres autobombas y un camión) que relevaron durante la madrugada a los bomberos en las tareas de perimetración, refresco, vigilancia y ataque de los focos de llamas que reaparecieron durante la noche.

Parte de esa dotación regresó a la Península por la mañana y a Ceuta llegaron otros 23 efectivos, con lo que en total han trabajado en la zona afectada 57 militares de esta Unidad y 17 vehículos - 9 ligeros y 8 pesados-, que se marcharán a primera hora de la tarde y que han realizado labores de refresco y apoyo a los bomberos, que siguen a esta hora y durante lo que queda de jornada refrescando el terreno y apagando rescoldos.

Al final no fue para tanto

Pasado el temor y apagadas las llamas este domingo ha llegado la hora de hacer balance con calma. Las casas que ardieron no ardieron, o al menos, no ardió tanto como se creyó en medio del caos. Así, un vecino, Jaime, que se dejó llevar en el momento por lo que le dijo la propia policía hasta el punto que tuvo a su mujer en la península durante 4 horas creyendo que su vivienda había ardido, cuenta hoy su experiencia de otro modo y desde su casa:

“En lo que es Cabrerizas Altas no hay ningún daño. Sobre las cuatro y media de la tarde yo había hablado con ‘Cherla’ y me dijo que se le había quemado la parte de la chatarra, luego subió un policía y nos dijo que estaban empezando a arder las casas. Me dejé llevar y pensé que mi casa que era la más cercana al fuego había salido ardiendo, llamé a mi mujer y se lo dije. Luego me pude bajar con los bomberos. Son unos máquinas. La película llamaradas es poco. Estaban rodeados de llamas, pero mantuvieron el fuego a raya a menos de un centímetro de las viviendas y lograron que no se quemara nada. Pero a mi mujer no le pude llamar hasta las ocho y media, estuvo todo ese tiempo desolada y llorando”, relata este domingo.

Sí han ardido algunas cosas en la parte más baja del Serrallo y sí hay algunos bienes que fueron consumidos por las llamas, por el mismo relato de este vecino. La parte de la chatarra, pero no la vivienda que hay anexa, algunos barracones, una moto y viviendas negras por el humo, pero no por las llamas. Finalmente este domingo muchos que creyeron y afirmaron que se quedaban sin casa han podido respirar aliviados, ya sin el humo rodeándolo todo.