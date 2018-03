Ocho de cada diez víctimas de agresiones a personal sanitario en Ceuta son mujeres

Desde 2011, 188 trabajadores de la sanidad ceutí han sido agredidos física o verbalmente, 65 eran facultativos, 40 enfermeras, 10 auxiliares de clínica, 16 celadores, y 7 administrativos, amén de otros casos en otras categorías profesionales. “Aquí no se libra nadie”, lamentaba el doctor Enrique Roviralta, presidente del Ilustre Colegí de Médicos de Ceuta. 188 denuncias que, subraya Roviralta, son “·solo la punta del iceberg” pues la gran mayoría no se denuncia. Un vacío preocupante porque “lo que no se denuncia no existe”, advierten desde el Colegio de Médicos que, en sintonía con el sindicato de enfermería, pide medidas para facilitar la denuncia y evitar que los facultativos o enfermeras tengan que ir a comisaría al salir de su guardia y someterse al farragoso sistema de denuncias. Roviralta cree que sería deseable poder poner la denuncia in situ, lo que tal vez no seas técnica y jurídicamente viable” o al menos poder delegar en el letrado de Ingesa.

La gran mayoría de las agresiones, 124 de 188, son verbales, medio centenar son físicas y verbales y solo 14 fueron físicas, y en más de la mitad de los casos los agresores son hombres y en siete de cada diez denuncias se trata de un paciente. Una casuística a la que hay que añadir, advierte Roviralta, una nueva: las amenazas e insultos a través de las redes sociales. Agresiones, amenazas, acosos que “repercuten en la calidad asistencial”, denuncian desde el Colegio de Médicos.